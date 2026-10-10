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諾貝爾和平獎又落空 川普轉文開罵：皮萊是毫不掩飾的美國仇恨者

編譯盧炯燊／綜合報導
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一心想拿諾貝爾和平獎的川普總統今年再度落空，他9日轉發前任律師的推文抨擊皮萊是「...
一心想拿諾貝爾和平獎的川普總統今年再度落空，他9日轉發前任律師的推文抨擊皮萊是「毫不掩飾的美國仇恨者」。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

皮萊獲2026年諾貝爾和平獎後，川普轉發前律師聲明痛批她仇美，以色列也強烈反對；聯合國與歐盟則公開讚揚其對人權與法治的貢獻。

南非人權法官，前國際刑事法院上訴庭法官皮萊(Navi Pillay)獲得2026年諾貝爾和平獎後，川普總統隨即在社媒轉發一則聲明帖文，措詞嚴厲的譴責皮萊是「毫不掩飾的仇美者」。而皮萊在獲悉得獎時則笑言「可能要跟川普分享獎項」。

綜合多家媒體報導，川普9日透過社群平台「真實社群」(Truth Social) ，轉發及力挺他的前任律師熊恩(David Schoen)猛烈抨擊皮萊的聲明。2021年1月6日國會暴亂後，聯邦參議院對川普展開彈劾聽證，熊恩當時代表川普辯護。

熊恩的聲明指，諾貝爾和平獎頒給皮萊是自取其辱，也是對這個獎項的侮辱，因為皮萊毫不掩飾地仇恨美國和以色列。

熊恩的聲明抨擊皮萊「任職國際刑事法院期間，利用自己的職位為恐怖分子搖旗吶喊，讚揚恐怖分子並給予哈瑪斯獎勵，展開一場虛假的調查，宣稱以色列犯下種族滅絕罪及要求提出起訴」。聲明又指皮萊「在任領域都沒有公信力，從未為促進和平做過任何貢獻。」

眾所周知，川普想要諾貝爾和平獎已久，聲稱自己在調解世界衝突方面所發揮的作用，諾貝爾委員會應該提名他。

在今年得獎人公布前一天，川普仍毫不掩飾這個希望，結果不但未能如願，獎項反而落入他恨之入骨的皮萊，自然更加怒不可遏。雖然他本人目前只是轉發聲明，尚未直接評論皮萊獲獎，但已反映出他的極度不滿。

皮萊在獲悉得獎時，向媒體調侃說「可能要跟川普分享獎項。」

以色列：納粹在地獄鼓掌

以色列外交部也猛烈抨擊皮萊獲獎，指「戈培爾(Joseph Goebbels，納粹宣傳部長)肯定在地獄裡鼓掌」，「授予皮萊和平獎不是對正義的認可，而是把獎項醜陋的武器化，使反以色列的仇恨及偏見合法化。」

美聯社報導，以色列總理內唐亞胡批評「諾貝爾獎委員會已經失去了道德準則。竟然將最高榮譽授予了一個靠捏造和散布針對唯一猶太國家的血腥誹謗的偏執狂。」

但多數國家則對皮萊表示肯定。聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)表示，「今天的獎項是對所有致力於維護和捍衛國際法、法治和人權，以及保障和平、正義和人類尊嚴的人們的致敬。」

歐盟執委會主席馮德賴恩表示，「很少有人像她一樣畢生致力於正義、和平與人類尊嚴。從南非種族隔離制度的暴行到盧安達種族滅絕的慘劇，她直面了人類歷史上最黑暗的篇章。她直面不公正的殘酷，從未退縮。她是受迫害者、弱勢、無聲者和被排斥者的捍衛者，是法治的捍衛者，而非強權的捍衛者。」

精華 FAQ

  • 川普先在社群平台Truth Social轉發並力挺前律師熊恩的聲明，借由他人措詞猛烈批評皮萊，將不滿公開釋放，但尚未直接對獲獎本身發表完整評論。

  • 聲明指皮萊仇恨美國和以色列，並稱她在國際刑事法院任內替恐怖分子發聲、讚揚哈瑪斯，還推動對以色列涉種族滅絕的虛假調查，認為她缺乏公信力。

  • 以色列外交部與內唐亞胡都強烈批評，認為獎項被武器化；但聯合國秘書長與歐盟執委會主席則肯定她長年捍衛國際法、人權、正義與弱勢者。

諾貝爾 川普 熊恩

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