不爽ICC前法官獲和平獎 川普政府再推新制裁 多國反彈
ICC前法官皮萊獲2026年諾貝爾和平獎後，川普政府隨即加碼制裁ICC，引發多國與人權團體強烈反彈，雙方圍繞法治與國際秩序展開對峙。
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ICC前法官皮萊獲2026年諾貝爾和平獎後，川普政府隨即加碼制裁ICC，引發多國與人權團體強烈反彈，雙方圍繞法治與國際秩序展開對峙。
國際刑事法院(International Criminal Court，ICC)前任法官皮萊(Navi Pillay)成為2026年諾貝爾和平獎得主，川普政府隨即宣布對ICC祭出新一波大規模制裁，理由是該國暨機構調查美國及以色列等盟友。國務卿魯比歐(Marco Rubio) 9日在社群媒體發布視訊演說指出：「我們將禁止跟這個流氓法庭打交道，切斷他們的資源，削弱他們跟我們作對的能力。」
魯比歐說：「美國與美國人民不受這個冒牌國際刑事法院的管轄。」他表示，盟友應該加入美國一起行動，「如果他們不做，美國將繼續拆掉國際刑事法院的每一磚每一瓦，直到美國人不再受威脅為止。」
加拿大、丹麥、德國、法國、義大利、日本、荷蘭與英國發表聯合聲明，對美國制裁表示強烈反對。川普多年來一直希望獲得諾貝爾和平獎。
川普政府制裁行動切斷了國際刑事法院使用美國金融服務、科技公司的管道，甚至禁止使用美元。根據制裁規定，與國際刑事法院有往來的美國公司與個人，將有六個月期限清算並結束相關業務。
國際刑事法院發表聲明說，川普政府的行動是對法治與國際秩序基礎的攻擊，對於「無人能凌駕於法律之上」的簡單原則做出打擊，而魯比歐兩天前才剛在雅典衛城(Acropolis)發表演說中讚揚這些價值理念。
國際刑事法院院長赤根智子(Tomoko Akane)表示，為了無數的重大犯罪受害者，法院將繼續獨立且公正地充分履行授權，只根據法律與證據採取行動。她呼籲國際刑事法院其他成員國提供支持。
赤根智子說：「這不只是為了捍衛單一機構，而是為了維護建立於法治基礎的國際秩序。」
國際特赦組織(Amnesty International)資深主任羅薩斯(Erika Guevara Rosas)說，各國必須採取具體行動來抵制這些制裁措施，並且積極保護國際刑事法院。
歐盟的「阻斷法規」(blocking statute)可能成為解套辦法，這項法規可以用來防止歐洲公民遵守美國措施，用來保護歐洲法院的工作人員。
國際特赦組織位於荷蘭，荷蘭外長湯姆．貝倫森(Tom Berendsen)形容「阻斷法規」可以成為抵抗制裁的「終極武器」。
主要理由是ICC持續調查美國及以色列等盟友，川普政府認為這是對美國與其利益的威脅，因此宣布切斷其資源並限制合作往來。 制裁將使ICC無法使用美國金融服務與科技公司支援，並禁止美元交易；與ICC往來的美國企業與個人也須在6個月內清理相關業務。 加拿大、丹麥等8國發表聯合聲明強烈反對，ICC與國際特赦組織也批評此舉傷害法治，歐盟則考慮以阻斷法規保護相關人員。
精華 FAQ
主要理由是ICC持續調查美國及以色列等盟友，川普政府認為這是對美國與其利益的威脅，因此宣布切斷其資源並限制合作往來。
制裁將使ICC無法使用美國金融服務與科技公司支援，並禁止美元交易；與ICC往來的美國企業與個人也須在6個月內清理相關業務。
加拿大、丹麥等8國發表聯合聲明強烈反對，ICC與國際特赦組織也批評此舉傷害法治，歐盟則考慮以阻斷法規保護相關人員。
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