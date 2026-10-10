不爽ICC前法官獲和平獎 川普政府再推新制裁 多國反彈

位於荷蘭海牙的國際刑事法院。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： ICC前法官皮萊獲2026年諾貝爾和平獎後，川普政府隨即加碼制裁ICC，引發多國與人權團體強烈反彈，雙方圍繞法治與國際秩序展開對峙。

國際刑事法院(International Criminal Court，ICC)前任法官皮萊(Navi Pillay)成為2026年諾貝爾和平獎得主，川普 政府隨即宣布對ICC祭出新一波大規模制裁，理由是該國暨機構調查美國及以色列 等盟友。國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 9日在社群媒體發布視訊演說指出：「我們將禁止跟這個流氓法庭打交道，切斷他們的資源，削弱他們跟我們作對的能力。」

魯比歐說：「美國與美國人民不受這個冒牌國際刑事法院的管轄。」他表示，盟友應該加入美國一起行動，「如果他們不做，美國將繼續拆掉國際刑事法院的每一磚每一瓦，直到美國人不再受威脅為止。」

加拿大、丹麥、德國、法國、義大利、日本、荷蘭與英國發表聯合聲明，對美國制裁表示強烈反對。川普多年來一直希望獲得諾貝爾和平獎。

川普政府制裁行動切斷了國際刑事法院使用美國金融服務、科技公司的管道，甚至禁止使用美元。根據制裁規定，與國際刑事法院有往來的美國公司與個人，將有六個月期限清算並結束相關業務。

國際刑事法院發表聲明說，川普政府的行動是對法治與國際秩序基礎的攻擊，對於「無人能凌駕於法律之上」的簡單原則做出打擊，而魯比歐兩天前才剛在雅典衛城(Acropolis)發表演說中讚揚這些價值理念。

國際刑事法院院長赤根智子(Tomoko Akane)表示，為了無數的重大犯罪受害者，法院將繼續獨立且公正地充分履行授權，只根據法律與證據採取行動。她呼籲國際刑事法院其他成員國提供支持。

赤根智子說：「這不只是為了捍衛單一機構，而是為了維護建立於法治基礎的國際秩序。」

國際特赦組織(Amnesty International)資深主任羅薩斯(Erika Guevara Rosas)說，各國必須採取具體行動來抵制這些制裁措施，並且積極保護國際刑事法院。

歐盟的「阻斷法規」(blocking statute)可能成為解套辦法，這項法規可以用來防止歐洲公民遵守美國措施，用來保護歐洲法院的工作人員。

國際特赦組織位於荷蘭，荷蘭外長湯姆．貝倫森(Tom Berendsen)形容「阻斷法規」可以成為抵抗制裁的「終極武器」。