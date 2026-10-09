我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

「談判富成效」川普：期中選舉前不會攻擊伊朗

編譯廖玉玲任中原／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統8日貼文表示，美國不會在期中選舉之前恢復攻擊伊朗。圖為伊朗德黑蘭街頭。（...
川普總統8日貼文表示，美國不會在期中選舉之前恢復攻擊伊朗。圖為伊朗德黑蘭街頭。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普稱美伊談判進展良好，並表示期中選舉前不會攻擊伊朗，但仍重申伊朗不得擁有核武，相關消息也推升油價與運費。

先前傳出川普總統（Donald Trump）有意在11月3日期中選舉之前對伊朗發動新一波攻擊，但川普8日發文表示，美國正和伊朗進行富有成效的討論，在期中選舉前不會對德黑蘭發動攻擊，他並重申「伊朗不能擁有核武」。

「大西洋月刊」（The Atlantic）稍早報導，川普政府正考慮在期中選舉前空襲伊朗。新聞網站Axios也引述美國官員說法報導，五角大廈數天前指示美軍中央司令部（CENTCOM）完成在伊朗重啟大規模作戰行動的準備工作，可能在期中選舉前行動。

川普8日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「我們正與伊朗伊斯蘭共和國進行富有成效的討論」，並稱，伊朗目前在經濟和軍事上都處於非常糟的狀況，美軍對伊朗港口的封鎖將繼續維持，且透過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）輸送的原油量「創下新高」。

川普還說，美國於11月3日舉行期中選舉之前，「我們在任何時間都不會對伊朗發動攻擊」。他也不忘重申，「伊朗不能擁有核武！」

Axios指出，如果未來3、4周內恢復戰事，可能影響期中選舉，部分原因是油價可能因此上漲。

在傳出川普有意攻擊伊朗後，國際油價8日盤中大幅上漲逾4%，倫敦布蘭特原油期貨8日盤中大漲4.3%至每桶104.5美元，西德州中級原油期貨也攀揚4.3%，報每桶92.03美元。

市場原先預期，美國總統川普不會在11月3日的期中選舉之前攻擊伊朗，最新發展卻與此相悖。消息人士指出，白宮對於是否發動攻擊，目前仍陷入爭議之中；預料選後美國將發動較大規模的攻擊，之後則採取有限的行動。

另一方面，最近石油運費正急速上漲；7日超大型油輪（VLCCs，滿載量為200萬桶）從中東到中國的油運成本達到每日140萬美元，創新高，其他航線的運費也全面上漲。這對原油市場造成連鎖效應，歐洲布蘭特現貨油價直逼每桶130美元，因為大部分歐洲買家都就近採購布蘭特原油。

精華 FAQ

  • 川普表示，美國正與伊朗伊斯蘭共和國進行富有成效的討論，並稱伊朗在經濟與軍事上都處於不利狀態，顯示雙方仍在接觸與角力之中。

  • 川普明確說，美國在11月3日期中選舉之前，任何時間都不會對伊朗發動攻擊，同時再次強調伊朗不能擁有核武，試圖安撫市場與選民情緒。

  • 因為市場擔心若美伊衝突升高，原油供應與航運安全都可能受影響，導致油價上漲；消息傳出後，布蘭特與WTI期貨都大漲，油輪運費也創新高。

伊朗 川普 期中選舉

上一則

小額豁免沒了 從加拿大買藥寄回美變貴 衝擊數百萬人

延伸閱讀

國際油價漲逾4% 中東戰雲急湧+墨灣油氣產能減少

國際油價漲逾4% 中東戰雲急湧+墨灣油氣產能減少
川普嗆選前不排除再攻伊朗 美債拋售潮恐捲土重來

川普嗆選前不排除再攻伊朗 美債拋售潮恐捲土重來

美伊最快今重啟談判 川普仍留後手：不排除期中選舉前再攻伊朗

美伊最快今重啟談判 川普仍留後手：不排除期中選舉前再攻伊朗
傳川普準備重啟美伊戰爭 將聯手以色列大空襲 可能時間點曝光

傳川普準備重啟美伊戰爭 將聯手以色列大空襲 可能時間點曝光

熱門新聞

台灣2019年向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，首批2架已於2日飛抵台灣。(路透)

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

2026-10-06 19:47
美國空軍一架F-35戰機2023年2月14日在印度班加羅爾耶拉漢卡空軍基地舉行的印度航空展第二天進行特技飛行。（美聯社）

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

2026-10-07 21:50
財長貝森特(右)表示在日前的會談中，中方同意美方提議雙方設立有關人工智慧的緊急通訊系統。圖左為與貝森特9月20日在紐約會商的中國副總理何立峰。(路透)

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

2026-10-04 13:45
美國聯邦調查局4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔加州房仲張婉瑩（右圖），指控她未依法登記卻充當外國政府代理人，接受疑似中國官員（左圖左，臉部遭塗黑者）指示，在西雅圖跟監賴總統長子一家。（截圖自FBI訴狀、@USAttyEssayli在X的照片）

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

2026-10-05 03:39
川普總統2日晚宣布對全國逾2000萬名投保「聯邦醫療保險」(Medicare)的老人發放一次性90元津貼，以減輕每月健保費用支出。(美聯社)

川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領

2026-10-04 15:00
美籍華裔女房仲張婉瑩（左圖）涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，4日聯邦調查局探員逮捕（右圖）。（截圖自@Wanying Zhang在Instagram的照片）

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

2026-10-08 09:08

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友