「談判富成效」川普：期中選舉前不會攻擊伊朗

川普總統8日貼文表示，美國不會在期中選舉之前恢復攻擊伊朗。圖為伊朗德黑蘭街頭。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普稱美伊談判進展良好，並表示期中選舉前不會攻擊伊朗，但仍重申伊朗不得擁有核武，相關消息也推升油價與運費。

先前傳出川普 總統（Donald Trump）有意在11月3日期中選舉 之前對伊朗 發動新一波攻擊，但川普8日發文表示，美國正和伊朗進行富有成效的討論，在期中選舉前不會對德黑蘭發動攻擊，他並重申「伊朗不能擁有核武」。

「大西洋月刊」（The Atlantic）稍早報導，川普政府正考慮在期中選舉前空襲伊朗。新聞網站Axios也引述美國官員說法報導，五角大廈數天前指示美軍中央司令部（CENTCOM）完成在伊朗重啟大規模作戰行動的準備工作，可能在期中選舉前行動。

川普8日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「我們正與伊朗伊斯蘭共和國進行富有成效的討論」，並稱，伊朗目前在經濟和軍事上都處於非常糟的狀況，美軍對伊朗港口的封鎖將繼續維持，且透過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）輸送的原油量「創下新高」。

川普還說，美國於11月3日舉行期中選舉之前，「我們在任何時間都不會對伊朗發動攻擊」。他也不忘重申，「伊朗不能擁有核武！」

Axios指出，如果未來3、4周內恢復戰事，可能影響期中選舉，部分原因是油價可能因此上漲。

在傳出川普有意攻擊伊朗後，國際油價8日盤中大幅上漲逾4%，倫敦布蘭特原油期貨8日盤中大漲4.3%至每桶104.5美元，西德州中級原油期貨也攀揚4.3%，報每桶92.03美元。

市場原先預期，美國總統川普不會在11月3日的期中選舉之前攻擊伊朗，最新發展卻與此相悖。消息人士指出，白宮對於是否發動攻擊，目前仍陷入爭議之中；預料選後美國將發動較大規模的攻擊，之後則採取有限的行動。

另一方面，最近石油運費正急速上漲；7日超大型油輪（VLCCs，滿載量為200萬桶）從中東到中國的油運成本達到每日140萬美元，創新高，其他航線的運費也全面上漲。這對原油市場造成連鎖效應，歐洲布蘭特現貨油價直逼每桶130美元，因為大部分歐洲買家都就近採購布蘭特原油。