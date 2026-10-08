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美國對緬甸政策大轉彎 川普政府傳直接接觸軍政府 稀土與詐騙成重點

編譯周辰陽／即時報導
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美國與緬甸國旗2012年11月19日懸掛在甸仰光大學的畢業典禮會堂內。（美聯社）
美國與緬甸國旗2012年11月19日懸掛在甸仰光大學的畢業典禮會堂內。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

路透報導，美國在緬甸政變後改變孤立軍政府的路線，開始與軍方扶植政權直接談判，重點包括打擊詐騙據點、爭取釋放美國商人，並可能觸及稀土供應議題。

緬甸2021年爆發政變後，美國致力孤立軍政府，如今對緬政策卻出現重大轉變。路透8日獨家報導，美國官員及其他知情人士透露，川普政府已開始與緬甸軍方扶植的政府直接談判。

7名現任及前任官員與其他知情人士透露，美國國務院情報暨研究事務助理國務卿凡斯（Michael Vance）在美緬接觸行動中扮演主導角色。雙方目前聚焦關閉專門詐騙美國人的犯罪據點，但未來可能擴大接觸範圍，包括討論緬甸稀土礦藏。

凡斯9月15日至16日在首都奈比多參與美方與緬甸政變領導人、現任總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）的談判，是雙方自政變以來最高層級的接觸，凸顯川普政府外交政策正從推動民主轉向以利益交換為導向。4名知情人士表示，會談旨在爭取釋放美國商人卡斯提洛（Adam Castillo），也為雙方進一步接觸創造契機。

知情人士表示，白宮、國家安全會議及國務院官員先前曾與緬甸官員進行幕後談判。一名人士透露，緬甸提出的唯一交換條件，就是「與美國政府在適當層級進行正式接觸」。

凡斯8月獲確認出任國務院最高情報官員，擔任美國副總統范斯（JD Vance）的亞洲事務顧問期間，便開始參與對緬政策。5名知情人士表示，他也曾親自或透過視訊與反抗軍方的民主派及少數民族武裝團體會面。另據4名知情人士透露，美緬雙方6月已在東京舉行會談，凡斯也有參與，但不清楚緬甸方面由誰代表出席。

美方接觸緬甸的一大重點，是爭取當局協助關閉境內從事愛情詐騙及其他詐欺活動的據點，這些詐騙已使美國人損失數十億美元。研究人員指出，許多據點位於民兵控制區，部分收益流向軍方，令人質疑緬甸領導人是否有意認真取締。

美國官員也討論如何取得緬甸重稀土資源，這些礦物可用於電動車及風力發電機。不過，礦藏主要位於反抗軍政府的少數民族武裝團體控制區，而中國目前是主要進口國，可能將美國介入視為挑戰。知情人士表示，隨著華府尋求供應鏈多元化、降低對中國的依賴，緬甸稀土仍是雙方反覆討論的議題。

國務院表示，美方就涉及美國利益的議題與緬甸各方接觸，並要求停止暴力、釋放政治犯，強調與軍政府接觸不會削弱美國與其他團體的關係。發言人皮戈特（Tommy Pigott）拒絕評論凡斯的角色，表示政府「以團隊方式運作，由總統領導」，並指出：「你不能靠忽視問題來解決問題，必須正視問題，才能解決問題。」

國務院並表示，美國持續向緬甸軍方控制區以外的地區提供援助，但未說明細節。不過，聯合國人權官員指出，凡斯訪問後不到兩周，緬甸軍方對若開邦一處人潮擁擠的市場發動空襲，造成超過50人死亡、數十人受傷。

精華 FAQ

  • 因為美國過去在2021年政變後主打孤立緬甸軍政府，如今卻傳出川普政府開始與軍方扶植的政權直接談判，顯示外交策略已從民主施壓轉向利益交換。

  • 目前重點是要求緬方協助關閉境內針對美國人的愛情詐騙與其他詐欺據點，並爭取釋放美國商人卡斯提洛；未來還可能延伸到緬甸稀土礦藏與供應鏈合作。

  • 因為許多詐騙據點位於民兵控制區，部分收益疑似流向軍方，外界質疑緬方是否真心打擊；同時美國接觸軍政府，也可能削弱其對民主派與少數民族武裝的支持形象。

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