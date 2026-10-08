我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

開批AI短劇 范冰冰：現在中國的年輕人…吃得不太好

阿拉斯加LNG計畫卡關 范斯點名南韓政治因素 找日本合作也要蓋

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國副總統范斯（右）6日在阿拉斯加州安克拉治的艾爾門多夫空軍基地登上空軍二號專機...
美國副總統范斯（右）6日在阿拉斯加州安克拉治的艾爾門多夫空軍基地登上空軍二號專機前受訪，左為共和黨籍聯邦參議員蘇利文。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

阿拉斯加LNG管線計畫在川普政府力推下再度升溫，范斯直言不排除與南韓、日本等國合作，但韓方仍強調商業可行性是先決條件。

美國阿拉斯加州液化天然氣（LNG）管線計畫籌畫數十年，如今再次面臨前景不明的局面。美國副總統范斯表示，川普政府從競選期間到入主白宮後，多次承諾興建這條管線，足以推動長期停滯的計畫取得進展。

阿拉斯加州媒體「Alaska’s News Source」7日獨家報導，范斯搭乘專機離開前受訪時指出：「這次不同，因為我們有一位會履行承諾的總統。」他進一步表示，這項計畫未必只能與南韓合作，「坦白說，我認為南韓存在一些政治因素，但無論是與南韓現任或下一屆政府合作，甚至必須與日本及其他國家合作，我們都會完成這項計畫。」

范斯表示，民眾迫切需要阿拉斯加州的天然氣，因為價格更便宜、品質更高，也更可靠，來源「不是某個微不足道的獨裁政權」。他強調，天然氣需求旺盛，「加上有一個致力於促成這件事的政府，我們一定會完成這項計畫。」

范斯5日在阿拉斯加州費爾班克斯（Fairbanks）出席造勢活動，為今年期中選舉面臨改選的共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）助選。范斯在演說中將LNG管線列為重點，卻未提及南韓方面的僵局。蘇利文6日陪同范斯時則宣稱，計畫資金已經到位。

蘇利文說：「談判和計畫架構仍有許多細節需要協商，但最大的不同在於資金已經到位，而且來自總統及其內閣。這項計畫如今已成為聯邦政府推動的重點，與過去的情況大不相同。」

川普先前宣布，美韓將共同推動阿拉斯加LNG計畫，並承諾阿拉斯加州將獲得540億美元興建管線，但韓方表示尚未同意投資。韓聯社報導，范斯並未進一步說明所謂南韓「政治因素」的具體內容。南韓產業部長官金正官6日表示，阿拉斯加LNG計畫過去因商業可行性低而未能推進，但中東戰爭爆發後，這項計畫獲得新的戰略價值。他重申，「商業合理性」仍是南韓參與的先決條件，目前才剛開始審查這項計畫。

精華 FAQ

  • 這項籌畫數十年的管線計畫雖被川普政府重新列為重點，但仍卡在資金與合作談判，且南韓尚未正式承諾投資，使前景再度不明朗。

  • 范斯表示，阿拉斯加LNG不一定只能與南韓合作，還提到南韓存在一些政治因素；若必要，也可改與日本及其他國家合作完成計畫。

  • 南韓產業部長官金正官指出，過去因商業可行性低而未推進，但在地緣政治情勢變化後具新戰略價值；不過，商業合理性仍是參與前提。

范斯 南韓 日本

上一則

川普上周才宴請AI大咖 8日再辦白宮峰會 誓言開啟「黃金時代」

延伸閱讀

川普：韓對美能源產業投資2000億元 含阿拉斯加LNG

川普：韓對美能源產業投資2000億元 含阿拉斯加LNG
川普喊話投資 阿拉斯加LNG成本遠高於同業 韓：先評估

川普喊話投資 阿拉斯加LNG成本遠高於同業 韓：先評估
施壓南韓投資阿拉斯加LNG 川普威脅收更多錢 不快簽就加倍

施壓南韓投資阿拉斯加LNG 川普威脅收更多錢 不快簽就加倍
專家之眼／川普為何成為阿拉斯加LNG的超級推銷員？

專家之眼／川普為何成為阿拉斯加LNG的超級推銷員？

熱門新聞

台灣2019年向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，首批2架已於2日飛抵台灣。(路透)

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

2026-10-06 19:47
財長貝森特(右)表示在日前的會談中，中方同意美方提議雙方設立有關人工智慧的緊急通訊系統。圖左為與貝森特9月20日在紐約會商的中國副總理何立峰。(路透)

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

2026-10-04 13:45
美國聯邦調查局4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔加州房仲張婉瑩（右圖），指控她未依法登記卻充當外國政府代理人，接受疑似中國官員（左圖左，臉部遭塗黑者）指示，在西雅圖跟監賴總統長子一家。（截圖自FBI訴狀、@USAttyEssayli在X的照片）

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

2026-10-05 03:39
川普總統2日晚宣布對全國逾2000萬名投保「聯邦醫療保險」(Medicare)的老人發放一次性90元津貼，以減輕每月健保費用支出。(美聯社)

川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領

2026-10-04 15:00
川普29日在白宮東廳與AI業者高層舉行午餐會，他的右手邊是輝達執行長黃仁勳，左手邊是SpaceX執行長馬斯克。（路透）

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

2026-09-30 16:34
川普總統10月6日返回華府後，在白宮南草坪受訪。(歐新社)

川普稱可讓伊朗摧毀洛杉磯聖地牙哥 白宮批記者：蠢蛋

2026-10-06 20:09

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
美學者：對台承諾是美最大負擔 兩岸和統不違台灣關係法

美學者：對台承諾是美最大負擔 兩岸和統不違台灣關係法