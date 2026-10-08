阿拉斯加LNG計畫卡關 范斯點名南韓政治因素 找日本合作也要蓋

美國副總統范斯（右）6日在阿拉斯加州安克拉治的艾爾門多夫空軍基地登上空軍二號專機前受訪，左為共和黨籍聯邦參議員蘇利文。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 阿拉斯加LNG管線計畫在川普政府力推下再度升溫，范斯直言不排除與南韓、日本等國合作，但韓方仍強調商業可行性是先決條件。

美國阿拉斯加州液化天然氣（LNG）管線計畫籌畫數十年，如今再次面臨前景不明的局面。美國副總統范斯 表示，川普政府從競選期間到入主白宮後，多次承諾興建這條管線，足以推動長期停滯的計畫取得進展。

阿拉斯加州媒體「Alaska’s News Source」7日獨家報導，范斯搭乘專機離開前受訪時指出：「這次不同，因為我們有一位會履行承諾的總統。」他進一步表示，這項計畫未必只能與南韓 合作，「坦白說，我認為南韓存在一些政治因素，但無論是與南韓現任或下一屆政府合作，甚至必須與日本 及其他國家合作，我們都會完成這項計畫。」

范斯表示，民眾迫切需要阿拉斯加州的天然氣，因為價格更便宜、品質更高，也更可靠，來源「不是某個微不足道的獨裁政權」。他強調，天然氣需求旺盛，「加上有一個致力於促成這件事的政府，我們一定會完成這項計畫。」

范斯5日在阿拉斯加州費爾班克斯（Fairbanks）出席造勢活動，為今年期中選舉面臨改選的共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）助選。范斯在演說中將LNG管線列為重點，卻未提及南韓方面的僵局。蘇利文6日陪同范斯時則宣稱，計畫資金已經到位。

蘇利文說：「談判和計畫架構仍有許多細節需要協商，但最大的不同在於資金已經到位，而且來自總統及其內閣。這項計畫如今已成為聯邦政府推動的重點，與過去的情況大不相同。」

川普先前宣布，美韓將共同推動阿拉斯加LNG計畫，並承諾阿拉斯加州將獲得540億美元興建管線，但韓方表示尚未同意投資。韓聯社報導，范斯並未進一步說明所謂南韓「政治因素」的具體內容。南韓產業部長官金正官6日表示，阿拉斯加LNG計畫過去因商業可行性低而未能推進，但中東戰爭爆發後，這項計畫獲得新的戰略價值。他重申，「商業合理性」仍是南韓參與的先決條件，目前才剛開始審查這項計畫。