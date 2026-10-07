川普再談伊朗飛彈攻擊洛杉磯、聖地牙哥 稱不會讓這種事發生
川普再度提及伊朗若未受阻可能攻擊洛杉磯與聖地牙哥，稱美國不會讓這種情況發生，相關說法引發加州政界強烈反彈與白宮澄清。
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川普再度提及伊朗若未受阻可能攻擊洛杉磯與聖地牙哥，稱美國不會讓這種情況發生，相關說法引發加州政界強烈反彈與白宮澄清。
美國總統川普5日表示，伊朗可能「摧毀」洛杉磯和聖地牙哥，引發加州政界強烈反彈。不過，川普7日在德州一場造勢活動上重申相關言論，並強調美國不會讓這種情況發生。
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國會山莊報報導，川普在聖安東尼奧的競選造勢活動上說：「你們想看到慘劇嗎？想看到問題嗎？我前幾天就說過，讓他們朝聖地牙哥或洛杉磯發射一枚飛彈。你們想看到恐怖場面嗎？讓他們攻擊聖地牙哥。讓他們攻擊洛杉磯。」
川普接著說：「你們想看到壞事發生嗎？想看到一個國家急速走向崩潰嗎？我們不會讓這種情況發生。」
川普5日在內布拉斯加州發表相關言論後，加州州長紐森隔天接受國會山莊報訪問時，批評川普「患有精神疾病」，並呼籲援引美國憲法第25修正案，由副總統接掌總統職權。
白宮則強烈反駁外界對川普言論的解讀。白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）6日在X上表示，媒體對川普言論的「失控反應並非建立在現實之上」。他指出，川普「顯然是在說，如果沒有阻止一個擁有核武的伊朗，美國城市就會受到威脅」，並稱美國因川普而更加安全，伊朗現在「沒有核武、沒有海軍、沒有空軍，也沒有錢」。
他表示，若不阻止擁有核武的伊朗，美國城市可能面臨威脅，並點名聖地牙哥與洛杉磯，稱可想像到攻擊後的慘劇與恐怖場面。 川普雖然重提伊朗攻擊美國城市的可能性，但也強調「我們不會讓這種情況發生」，意指美國會阻止此類風險成真。 加州州長紐森批評川普言論有精神問題，並呼籲啟動第25修正案；白宮則稱外界反應失控，指川普是在警告核武伊朗的威脅。
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他表示，若不阻止擁有核武的伊朗，美國城市可能面臨威脅，並點名聖地牙哥與洛杉磯，稱可想像到攻擊後的慘劇與恐怖場面。
川普雖然重提伊朗攻擊美國城市的可能性，但也強調「我們不會讓這種情況發生」，意指美國會阻止此類風險成真。
加州州長紐森批評川普言論有精神問題，並呼籲啟動第25修正案；白宮則稱外界反應失控，指川普是在警告核武伊朗的威脅。
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