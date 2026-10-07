港媒：川普促習近平與高市對話 北京拒中日領袖APEC會晤

中國國家主席習近平（左）9月24日與美國總統川普（右）在白宮陽台檢閱儀隊。（路透）

南華早報8日獨家報導，知情人士透露，美國總統川普 9月在華府與中國國家主席習近平 會晤時，施壓要求習近平放寬中國對日本的出口限制，並敦促中日領導人對話。習近平則向川普警告，日本軍國主義的風險日益升高。

東京正設法應對北京日益加大的壓力。知情人士表示，中日關係雖非川普最優先關注的議題之一，但他仍提出日本對中國出口限制的不滿。中國對稀土等產品的出口限制已使日本產業承受壓力，川普認為，這些措施也威脅依賴日本供應商的美國產業，因此間接違反2025年10月在釜山達成的美中貿易休戰協議。

知情人士進一步透露，川普也呼籲習近平與日本首相高市早苗會面，敦促北京修復與東京的關係。習近平對川普的要求反應冷淡，反而表示中日爭端應與美中關係分開處理，也不應影響北京與華府的關係。

消息人士透露，日本先前曾爭取讓高市與習近平在11月深圳亞太經合會峰會期間舉行場邊會談，但北京拒絕了東京的要求，改提議由國務院總理李強與高市會面。不過，東京已表明，高市不會接受以與李強會面取代與習近平會面。

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