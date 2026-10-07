傳川普準備重啟美伊戰爭 將聯手以色列大空襲 可能時間點曝光

美國總統川普7日在德州出席造勢活動。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 多家外媒引述官員指稱，川普正考慮在美國期中選舉前與以色列聯手重啟對伊朗大規模打擊，但目前尚未拍板，相關動向已引發油價與區域政治風險升高。

政治新聞網站Axios引述美國官員表示，五角大廈已下令負責中東事務的中央司令部準備恢復對伊朗 大規模作戰，且美國與以色列 消息人士透露，時間點可能落在11月3日美國期中選舉前，甚至提早到10月27日以色列國會大選之前。

報導強調，美國總統川普 仍在權衡出手時機，且尚未做出最終決定，美軍這項指示並未訂出具體日期。消息人士指，美國可能與以色列軍方聯手，屆時料將大規模轟炸伊朗能源設施、基礎建設及核設施。

由於距離美國期中選舉只剩不到4周，若川普選擇在未來3至4周內恢復大規模軍事行動，戰事可能牽動選情，其中一項因素是油價可能因此上漲。五角大廈官員對此僅表示，「國防部的職責是擬定軍事選項，並呈交總統。」

若美以重新對伊朗發動大規模作戰，戰火也可能牽動10月27日的以色列國會大選。伊朗很可能以數百枚彈道飛彈攻擊以色列作為報復，而戰事重新升高，甚至只是緊張或緊急狀態升高，都可能在政治上有利於內唐亞胡，使對手難以在選戰最後階段對他發動攻勢。

白宮官員則表示，川普隨時保留所有選項，並稱美國目前處於「非常有利的位置」，不僅掌控荷莫茲海峽，伊朗經濟也正在崩潰。這名官員表示，「伊朗已遭到重創，接下來只有兩條路：容易的路，或艱難的路。川普總統掌握所有籌碼，並將採取對美國最有利的行動」。

大西洋月刊（The Atlantic）7日稍早也報導，川普正在考慮於期中選舉前再次攻擊伊朗。

川普政府近期也密集討論下一步對伊朗政策。川普國家安全團隊2日在大衛營開會數小時，討論美伊戰爭及其他議題。一名以色列官員透露，會議部分內容聚焦是否恢復對伊朗的大規模作戰。美國國務卿盧比歐會後則表示，這場會議著眼於長期外交政策規畫。

與此同時，美伊談判仍未取得進展。卡達調停人士目前仍在等待伊朗回覆美方提出的建議，其中包括要求伊朗在核問題上做出讓步。

另一名以色列官員表示，近期有關恢復對伊朗大規模作戰的討論增加，「選舉前發生的機率並不高，但我們不排除這種可能；期中選舉過後，發生的機率將大幅提高。」

另一方面，川普7日與以色列總理內唐亞胡通話，這是兩人數日內第二度通話，此前雙方已有數周幾乎沒有交談。一名美國官員表示，兩人在通話中談到「追悼並向2023年10月7日大屠殺的罹難者致意」。

這通電話是在內唐亞胡與國家安全團隊開會討論伊朗問題後進行。

兩名以色列官員表示，伊朗政權目前陷入絕望與高度猜疑，可能因此選擇搶先發動攻擊。他們指出，伊朗已經遭遇兩次突襲，不希望再經歷第三次。