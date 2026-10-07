我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我在哪？你是誰？」田州女死囚醒來 陷高度憤怒與混亂

寒露節氣4生肖迎轉機 屬馬工作表現亮眼、屬兔人緣旺

傳川普準備重啟美伊戰爭 將聯手以色列大空襲 可能時間點曝光

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普7日在德州出席造勢活動。（路透）
美國總統川普7日在德州出席造勢活動。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

多家外媒引述官員指稱，川普正考慮在美國期中選舉前與以色列聯手重啟對伊朗大規模打擊，但目前尚未拍板，相關動向已引發油價與區域政治風險升高。

政治新聞網站Axios引述美國官員表示，五角大廈已下令負責中東事務的中央司令部準備恢復對伊朗大規模作戰，且美國與以色列消息人士透露，時間點可能落在11月3日美國期中選舉前，甚至提早到10月27日以色列國會大選之前。

報導強調，美國總統川普仍在權衡出手時機，且尚未做出最終決定，美軍這項指示並未訂出具體日期。消息人士指，美國可能與以色列軍方聯手，屆時料將大規模轟炸伊朗能源設施、基礎建設及核設施。

由於距離美國期中選舉只剩不到4周，若川普選擇在未來3至4周內恢復大規模軍事行動，戰事可能牽動選情，其中一項因素是油價可能因此上漲。五角大廈官員對此僅表示，「國防部的職責是擬定軍事選項，並呈交總統。」

若美以重新對伊朗發動大規模作戰，戰火也可能牽動10月27日的以色列國會大選。伊朗很可能以數百枚彈道飛彈攻擊以色列作為報復，而戰事重新升高，甚至只是緊張或緊急狀態升高，都可能在政治上有利於內唐亞胡，使對手難以在選戰最後階段對他發動攻勢。

白宮官員則表示，川普隨時保留所有選項，並稱美國目前處於「非常有利的位置」，不僅掌控荷莫茲海峽，伊朗經濟也正在崩潰。這名官員表示，「伊朗已遭到重創，接下來只有兩條路：容易的路，或艱難的路。川普總統掌握所有籌碼，並將採取對美國最有利的行動」。

大西洋月刊（The Atlantic）7日稍早也報導，川普正在考慮於期中選舉前再次攻擊伊朗。

川普政府近期也密集討論下一步對伊朗政策。川普國家安全團隊2日在大衛營開會數小時，討論美伊戰爭及其他議題。一名以色列官員透露，會議部分內容聚焦是否恢復對伊朗的大規模作戰。美國國務卿盧比歐會後則表示，這場會議著眼於長期外交政策規畫。

與此同時，美伊談判仍未取得進展。卡達調停人士目前仍在等待伊朗回覆美方提出的建議，其中包括要求伊朗在核問題上做出讓步。

另一名以色列官員表示，近期有關恢復對伊朗大規模作戰的討論增加，「選舉前發生的機率並不高，但我們不排除這種可能；期中選舉過後，發生的機率將大幅提高。」

另一方面，川普7日與以色列總理內唐亞胡通話，這是兩人數日內第二度通話，此前雙方已有數周幾乎沒有交談。一名美國官員表示，兩人在通話中談到「追悼並向2023年10月7日大屠殺的罹難者致意」。

這通電話是在內唐亞胡與國家安全團隊開會討論伊朗問題後進行。

兩名以色列官員表示，伊朗政權目前陷入絕望與高度猜疑，可能因此選擇搶先發動攻擊。他們指出，伊朗已經遭遇兩次突襲，不希望再經歷第三次。

精華 FAQ

  • 報導稱五角大廈已下令中央司令部，準備恢復對伊朗的大規模作戰選項，包含未來可能的空襲與軍事升級，但目前仍未訂出具體日期。

  • 消息人士表示，若美國與以色列聯手，可能會大規模轟炸伊朗的能源設施、基礎建設及核設施，目的在於進一步削弱伊朗的戰略能力。

  • 若在期中選舉前升高戰事，油價上漲與安全議題都可能牽動美國選情；而在以色列，大規模衝突或緊張局勢升高，可能在政治上有利於內唐亞胡。

以色列 川普 伊朗

上一則

跟監賴清德兒被逮 FBI：張婉瑩具高度潛逃風險 中國護照下落不明

下一則

港媒：川普促習近平與高市對話 北京拒中日領袖APEC會晤

延伸閱讀

川普考慮重啟轟炸伊朗 美軍增派愛國者保護沙國、卡達油氣設施

川普考慮重啟轟炸伊朗 美軍增派愛國者保護沙國、卡達油氣設施
美伊戰火恐再起 WSJ：川普拒7天停火 擬期中選舉後恢復轟炸

美伊戰火恐再起 WSJ：川普拒7天停火 擬期中選舉後恢復轟炸
美伊最快今重啟談判 川普仍留後手：不排除期中選舉前再攻伊朗

美伊最快今重啟談判 川普仍留後手：不排除期中選舉前再攻伊朗
川普考慮擴大攻伊 美軍擬加派航母和官兵赴中東 海峽又有船遇襲

川普考慮擴大攻伊 美軍擬加派航母和官兵赴中東 海峽又有船遇襲

熱門新聞

台灣2019年向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，首批2架已於2日飛抵台灣。(路透)

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

2026-10-06 19:47
財長貝森特(右)表示在日前的會談中，中方同意美方提議雙方設立有關人工智慧的緊急通訊系統。圖左為與貝森特9月20日在紐約會商的中國副總理何立峰。(路透)

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

2026-10-04 13:45
美國聯邦調查局4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔加州房仲張婉瑩（右圖），指控她未依法登記卻充當外國政府代理人，接受疑似中國官員（左圖左，臉部遭塗黑者）指示，在西雅圖跟監賴總統長子一家。（截圖自FBI訴狀、@USAttyEssayli在X的照片）

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

2026-10-05 03:39
川普總統2日晚宣布對全國逾2000萬名投保「聯邦醫療保險」(Medicare)的老人發放一次性90元津貼，以減輕每月健保費用支出。(美聯社)

川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領

2026-10-04 15:00
川普29日在白宮東廳與AI業者高層舉行午餐會，他的右手邊是輝達執行長黃仁勳，左手邊是SpaceX執行長馬斯克。（路透）

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

2026-09-30 16:34
川普總統10月6日返回華府後，在白宮南草坪受訪。(歐新社)

川普稱可讓伊朗摧毀洛杉磯聖地牙哥 白宮批記者：蠢蛋

2026-10-06 20:09

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
蔡康永驚人家世曝 來自上海望族 因太平輪船難家道中落

蔡康永驚人家世曝 來自上海望族 因太平輪船難家道中落
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
美學者：對台承諾是美最大負擔 兩岸和統不違台灣關係法

美學者：對台承諾是美最大負擔 兩岸和統不違台灣關係法
獨／華男虐14童案 檢要1億保釋金：他付得出

獨／華男虐14童案 檢要1億保釋金：他付得出