美伊戰爭代價驚人 美軍折損81架軍機 損失33億美元

沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： CRS報告指出，美伊戰爭已造成美軍81架軍機損失或受損，涵蓋F-35A、F-15E與MQ-9等主力裝備，替換成本最高達33億美元。

紐約郵報6日報導，美國國會研究處（Congressional Research Service，CRS）最新報告指出，自美國與伊朗 戰爭爆發以來，美軍至少有81架軍用航空器損失或受損，各類裝備損失的替換成本最高達33億美元。

損失或受損的航空器包括美軍部分最先進的戰機，例如1架F-35A「閃電II」（Lightning II）匿蹤戰機，以及12架遭摧毀或受損的F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰機。

3架F-15E戰機3月2日在科威特上空遭友軍誤擊墜毀，另有1架於4月在伊朗上空遭擊落，其餘8架則在伊朗9月9日及10日空襲約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）期間輕微受損，但均已恢復服役。

另一項重大損失是至少45架MQ-9「死神」（Reaper）無人機，每架估計價值3000萬至5000萬美元（約10億至16億元新台幣），可執行監視及飛彈攻擊任務。空軍時報（Air Force Times）報導，美國空軍應隨時保有至少189架可部署的「死神」無人機。不過，一名空軍將領5月向參議院表示，戰爭造成的損失使機隊規模降至135架。

CRS報告指出，F-35A戰機於3月19日遭伊朗開火攻擊時受損。一架E-3「哨兵」（Sentry）監視機也遭伊朗攻擊受損。根據美國空軍資料，截至2015年，美軍共有32架E-3服役。此外，美軍4月損失一架A-10「雷霆II」（Thunderbolt II）攻擊機，另有一架在伊朗9月空襲約旦期間受損。

除了上述機型，美軍損失或受損的航空器還包括7架KC-135「同溫層加油機」（Stratotanker）空中加油機、2架MC-130J「突擊隊II」（Commando II）特種作戰飛機，以及1架HH-60W「快樂綠巨人II」（Jolly Green II）戰鬥搜救直升機。

其餘還有1架MQ-4C「海神」（Triton）高空長航時無人機、3架MQ-1多用途無人機、1架AH-64「阿帕契」（Apache）攻擊直升機、4架AH-6「小鳥」（Little Bird）輕型攻擊直升機，以及1架MH-60「海鷹」（Sea Hawk）海上直升機。