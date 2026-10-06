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不想擁核何需高濃縮燃料？范斯對伊開出停戰條件：實質削減核濃縮能力

編譯周辰陽／即時報導
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美國副總統范斯（左）5日在阿拉斯加州費爾班克斯國際機場的競選造勢活動前接受路透記...
美國副總統范斯（左）5日在阿拉斯加州費爾班克斯國際機場的競選造勢活動前接受路透記者專訪。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國副總統范斯表示，美伊停戰協議若要成立，伊朗必須實質削減核濃縮能力並作出具體讓步，否則美方不會以空談換行動。

美國副總統范斯接受路透獨家專訪時表示，儘管華府仍不清楚德黑蘭如何決策，但伊朗必須「實質」削減核濃縮能力，才能滿足美國要求，結束兩國長達7個月的戰爭。

范斯長期對美國介入海外戰爭持懷疑態度，如今在美伊停戰談判中扮演重要角色，並曾於6月促成一項臨時和平協議，但那項協議很快破裂。范斯5日在阿拉斯加州結束競選行程後受訪表示，任何協議都必須要求伊朗削減核濃縮能力，而非僅承諾未來減少核濃縮活動。

范斯說：「如果你不想擁有核武器，為什麼需要濃縮度達60%的核燃料？如果你想展現不製造核武的決心，就不要製造高濃縮核燃料。這是最基本的門檻。」他還說：「我認為，如果他們想展現不製造核武器的承諾，就應該在濃縮能力上採取實質行動。」

美伊最近幾周就結束戰爭、重新開放荷莫茲海峽交換多項提案。川普拒絕德黑蘭的最新方案，並警告期中選舉後可能加強軍事行動。范斯則表示，美國仍願意達成協議，但伊朗必須在核問題上作出具體讓步。他強調：「我們不會用空談交換行動。」

范斯指出，談判的另一個難題是華府不確定德黑蘭究竟由誰決策。美國目前正與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）及外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）談判，但美以聯合空襲擊斃伊朗最高領袖阿里．哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，仍不清楚裴澤斯基安及阿拉奇在伊朗權力結構中究竟擁有多大權限。

川普6日表示，他「最大的問題」是沒有人知道誰在掌管伊朗。范斯也說：「我們發現，其實並不完全清楚他們國家究竟如何決策。」

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）4日在每周記者會上反駁指出，美國官員非常清楚伊朗的談判代表是誰，也了解德黑蘭的決策體系。他說：「問題恰恰相反，真正的問題是美國官員立場相互矛盾，傳遞的訊息也不一致。」

范斯還表示，他曾親自與前線指揮官交談，了解戰場情況，並駁斥外界對關鍵彈藥短缺的擔憂。他指出，雖然伊朗部隊不時能攻擊荷莫茲海峽的商船，但基本上無力阻止能源經由荷莫茲海峽出口。

精華 FAQ

  • 范斯強調，伊朗必須在核濃縮能力上做出實質削減，而不是只承諾未來降低活動；美國要看到具體行動，才會接受停戰或任何協議。

  • 范斯認為，若伊朗真不想擁有核武，就沒有理由製造濃縮度達60%的高濃縮燃料；他把這視為檢驗伊朗是否有核武意圖的基本門檻。

  • 除了核濃縮問題外，美方也不確定伊朗實際由誰拍板決策，因而難以判斷談判代表的權限；伊方則反批美國說法前後不一。

范斯 伊朗 美伊

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