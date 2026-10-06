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川普稱可讓伊朗摧毀洛杉磯聖地牙哥 白宮批記者：蠢蛋

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統10月6日返回華府後，在白宮南草坪受訪。(歐新社)
川普總統10月6日返回華府後，在白宮南草坪受訪。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普稱伊朗可能摧毀洛杉磯與聖地牙哥，引發反彈。
  • 重點二：加州州長紐森批此言論危險，要求州府監控威脅。
  • 重點三：白宮指媒體誤解，稱川普是在談阻止伊朗核武威脅。

川普總統5日表示，伊朗可能「摧毀」洛杉磯和聖地牙哥，在加州政界引發強烈反彈，白宮則強烈反駁。

BBC報導，川普當時在內布拉斯加州談及伊朗衝突時說：「這只是為了維護世界安全、維護我們國家安全所付出的一點小代價。他們可以摧毀一座城市。就讓他們摧毀洛杉磯，就讓他們摧毀聖地牙哥。」台下部分群眾隨即歡呼。

洛杉磯和聖地牙哥都有美國重要軍事設施，包括海軍港口和空軍基地。加州州長紐森6日譴責川普在競選造勢活動上的言論「精神錯亂、危險」，並進一步形容為「危險，甚至可能構成叛國」。他同時指示負責偵測並防範州內安全威脅的加州州威脅評估中心（STAC）「監控情勢，以防外國行為者將這些言論解讀為邀請」鎖定加州。

洛杉磯市長巴斯形容這些言論構成威脅，並試圖「鼓勵攻擊美國人的生命」。聖地牙哥市長葛洛利亞也在X發文表示，聖地牙哥不是附帶損害，要求川普不要把這座城市扯進他的「魯莽戰爭言論」。

衛報指出，共和黨人大多保持沉默，但正在角逐聖地牙哥地區聯邦眾議院席次的共和黨人德斯蒙德（Jim Desmond）也出面批評。他在聲明中說：「美國必須挺身對抗伊朗並捍衛我們的利益，但我們三軍統帥的首要責任，是保護美國人民和我們的國土。」

川普尚未回應加州領袖的表態。白宮則表示，川普的意思是，如果他今年稍早沒有對伊朗發動戰爭，美國城市恐面臨伊朗威脅。

白宮通訊主任張振熙在X發文，形容媒體對川普言論的「失控反應」「並非建立在現實之上」。他說，川普「很清楚是在說，如果沒有阻止一個擁有核武的伊朗，美國城市就會受到威脅」，並稱美國如今更安全，伊朗已「沒有核武、沒有海軍、沒有空軍，也沒有錢」。

連結：https://x.com/StevenCheung47/status/2107449747002810417?s=20

白宮官方快速回應帳號「Rapid Response 47」把報導相關言論的《洛杉磯時報》記者形容為「蠢蛋」（buffoons），並稱川普的意思是美國正在作戰，阻止伊朗取得以核武摧毀洛杉磯和聖地牙哥的能力，而伊朗「如果有機會，就會這麼做」。

連結：https://x.com/RapidResponse47/status/2107456748353368076?s=20

精華 FAQ

  • 他說伊朗可能「摧毀」洛杉磯和聖地牙哥，還表示這是為了維護國家安全所付出的小代價。這番話被外界解讀為把美國城市當成可被犧牲的對象。

  • 州長紐森形容這些言論精神錯亂、危險，甚至可能構成叛國；洛杉磯與聖地牙哥市長也都批評川普是在鼓勵攻擊美國人，並要求不要把城市捲入魯莽戰爭言論。

  • 白宮表示川普的意思是，如果沒有阻止伊朗發展核武，美國城市才會面臨威脅；白宮通訊主任與快速回應帳號也批評媒體誤讀，並稱美國如今更安全。

川普 伊朗 聖地牙哥

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