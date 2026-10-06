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俄實驗室人員染鼠疫亡 美懷疑是生物武器

記者顏伶如／綜合報導
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前任白宮新冠疫情因應協調員加哈。(路透)
前任白宮新冠疫情因應協調員加哈。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

俄羅斯一名抗鼠疫研究所女員工疑因感染鼠疫死亡，官方已隔離醫院並觀察近200名接觸者；WHO與俄方仍在釐清死因，美方則關切是否涉及生物武器計畫。

國家廣播公司(NBC)5日報導，一名俄羅斯實驗室人員疑似感染鼠疫而在上周死亡之後，俄羅斯官方已經下令至少一家醫院實施隔離，將近200人接受醫學觀察(medical observation)。西伯利亞伊爾庫次克州(Irkutsk Oblast)州長科布澤夫(Igor Kobsev)說，伊爾庫次克抗鼠疫研究所(Irkutsk Anti-Plague Institute)一名女性員工2日因為「不明原因的肺炎」過世。前白宮防疫官員指出，必須釐清俄羅斯實驗室是否有生物武器計畫。

科布澤夫說，女性員工死後體內並未驗出與生前負責專業項目有關的微生物，實驗室其他員工也沒有出現新病例，目前整個區域的衛生與防疫狀況都保持穩定。

伊爾庫次克州靠近蒙古邊境的謝列霍夫市(Shelekhov)市長莫丁(Maksim Modin)2日表示，死亡員工接受治療的醫院已經關閉並實施隔離。

根據俄羅斯官方媒體報導，這名女性員工生前曾經接觸的將近200人，都已接受預防性的醫學觀察。

俄羅斯媒體報導了28歲女性員工的姓名，但相關細節並未獲得官方證實。

世界衛生組織(WHO)在聲明中說，已獲悉一名俄羅斯實驗室人員死於「嚴重肺炎」，但死因尚未獲得官方確認。

俄國試圖淡化此事。克里姆林宮發言人派斯克夫(Dmitry Peskov)答覆NBC記者詢問時說，俄羅斯聯邦消費者權益保護局(Rospotrebnadzor)正在處理此案調查。

前任白宮新冠疫情因應協調員加哈(Ashish Jha)對NBC表示，莫斯科當局對於疫情必須保持更多透明度，公布更多資訊。

他說，如果這是單一肺鼠疫(Pneumonic plague)案例，沒有其他人死亡，事件大概就會落幕。

加哈表示，由於肺鼠疫很難人傳人，可能會再多看到幾個感染案例，但演變成大規模疫情或全球大流行的機率極低，「我比較擔心的是實驗室有武器計畫、生物武器計畫，這是我們必須釐清的」。

從2019年到2025年間，共有10個國家向世界衛生組織通報3800多起疑似肺鼠疫案例，其中6個國家出現確診病例，多數案例出現於剛果及馬達加斯加，總共造成423人死亡。

精華 FAQ

  • 當局已關閉死者接受治療的醫院並實施隔離，另有近200名曾接觸她的人接受預防性醫學觀察，以防是否出現後續感染或群聚風險。

  • 世界衛生組織表示，已得知她死於嚴重肺炎，但目前死因尚未獲得官方確認，因此是否為鼠疫或其他感染，仍需進一步檢驗與調查。

  • 因為事件發生在抗鼠疫研究所，且死因與感染來源仍不明；前白宮防疫官員認為，若俄方真有實驗室武器計畫，就必須公開更多資訊釐清。

俄羅斯 白宮

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