俄羅斯淡化「鼠疫」疑慮 川普：高度關注、美願提供協助

川普總統5日在內布拉斯加州出席競選活動。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯傳出防疫研究所人員疑似染肺鼠疫死亡，引發多方關注；俄方強調情勢穩定、美方則表示密切監控並願意協助。

俄羅斯 當局今天試圖淡化一名實驗室技術人員疑似感染鼠疫死亡的報導；美國總統川普 表示，美方正密切監控情勢，也願意向俄方提供協助。

綜合法新社和路透報導，俄羅斯媒體本月2日報導，28歲女子希比洛瓦（Darya Shipilova）感染肺鼠疫後死亡，引發外界擔憂。希比洛瓦生前任職於西伯利亞伊爾庫次克州（Irkutsk）的防疫研究所。

記者在白宮詢問華府 將如何因應俄羅斯可能傳出鼠疫風險時，川普說：「我們正高度關注這件事，才剛聽說。我們會幫助他們，盡我們所能提供協助。」

俄羅斯獨立媒體「貝加爾人」（People of Baikal）引述不具名消息人士的話報導，希比洛瓦可能因不慎打破一支據稱裝有鼠疫桿菌（Yersinia pestis）的試管而感染肺鼠疫；其他媒體也報導，她的死可能與研究所發生的一起實驗室事故有關。

媒體報導還說，有多達200名可能與她有過接觸的人員接受隔離，但未提供進一步細節。

不過，俄羅斯官員強調，屍檢並未發現與她工作相關的病原體。

伊爾庫次克州州長科布澤夫（Igor Kobzev）今天表示，專家調查後發現，她的死因是「不明原因肺炎」；他還說，希比洛瓦病逝後，「沒有其他防疫研究所員工因病就醫」。

科布澤夫說，伊爾庫次克州的衛生與流行病學情勢「穩定」，且「都在我們和專家的掌控之中」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被詢及相關情勢時說，應「依據俄羅斯聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）的官方聲明，而不是謠言與揣測」。

感染肺鼠疫的患者會出現發燒、頭痛、虛弱，並「迅速發展為肺炎，伴隨呼吸急促、胸痛、咳嗽，有時還會出現帶血或水樣的痰」。世界衛生組織（WHO）指出，肺鼠疫若未及早接受治療，可能致命。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，美方正在密切觀察並監控情勢，但目前沒有「發布警戒的理由」。

魯比歐在啟程前往冰島訪問前告訴記者，考量美俄之間的人員往來非常有限，他認為毋須恐慌，但此事確實值得關注，也需持續留意。

專家表示，俄羅斯目前採取的應對措施看來「合理」。

倫敦帝國學院（Imperial College London）細菌疫苗學臨床副教授吉巴尼（Malick Gibani）說：「目前看來，俄方正採取措施隔離所有可能接觸者，並防止疫情進一步傳播。」