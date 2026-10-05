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川普證實美軍從英基地撤走12架B-1轟炸機 「有受威脅跡象」

編譯周辰陽／即時報導
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美軍一架B-1轟炸機10月4日從英國格洛斯特郡費爾福皇家空軍基地起飛。（路透／X...
美軍一架B-1轟炸機10月4日從英國格洛斯特郡費爾福皇家空軍基地起飛。（路透／X／CraigYoungMedia）

AI摘要

文章摘要整理：

川普證實美軍因接獲伊朗相關威脅跡象，已自英國費爾福基地撤走12架B-1轟炸機，外界關注此舉是否與伊朗陰謀及中東局勢升溫有關。

美國總統川普5日表示，與伊朗有關的威脅促使美方將原部署於英國皇家空軍費爾福基地（RAF Fairford）的B-1轟炸機撤走。

連結：https://x.com/EricLDaugh/status/2107081465041178706?s=20

Axios報導，美國官員透露，由於情報顯示可能發生伊朗無人機攻擊，美軍才在上周末撤走12架B-1轟炸機。路透則指出，川普受訪時告訴記者：「我們得到一些跡象，顯示可能存在威脅，那我為什麼還要把飛機留在那裡？撤走花不了多少錢。如果我們受到威脅，就把飛機移走，這樣多少能降低風險。而且我們其實知道是哪些人發出威脅。」

被問及這項威脅是否與伊朗有關時，川普回答：「會與伊朗有關。」至於伊朗是否計畫從英國境內對基地發動無人機攻擊，他則說：「我不能告訴你。如果他們這麼做，他們會付出慘痛代價。」

費爾福位於倫敦以西145公里，是美國在歐洲最重要的基地之一，也是少數適合B-1這類重型轟炸機使用的基地，過去在美國於中東的軍事行動中扮演關鍵角色，最近也曾用於對伊朗的打擊。

英方不允許美國利用英國基地對伊朗發動攻勢性打擊，因此美方使用費爾福時，只獲准對正在攻擊荷莫茲海峽船隻的伊朗飛彈陣地進行防禦性打擊。伊朗革命衛隊先前則表示，費爾福基地是合法攻擊目標。5名英國男子上周因涉嫌準備恐怖行動，在基地附近遭逮捕。

儘管國務卿魯比歐表示，突然撤走轟炸機與疑似伊朗陰謀沒有直接關聯，並稱五角大廈「一直在把資源調往有需要的地方」，川普數小時後卻稱，轟炸機「不是無緣無故飛走」，而是因伊朗的安全威脅才被移走。他說：「確實有威脅。我們稍微調動了一下。」

伊朗則否認涉及任何陰謀，稱相關指控毫無根據。外交部長阿拉奇在X上寫道：「我可以證實，伊朗認為，釋放那些據稱替外國政府效力的恐怖分子，其實已經說明了一切。你們找錯方向了。」

精華 FAQ

  • Axios與路透報導指出，美國官員稱情報顯示可能有伊朗無人機攻擊，因此美軍上周末先行撤機。川普也表示，既然已有威脅跡象，移走飛機可降低風險。

  • 川普受訪時直言，這些威脅「會與伊朗有關」，並說美方知道是哪些人發出威脅。他強調飛機不是無緣無故撤走，而是為避免在受威脅情況下暴露風險。

  • 伊朗否認涉及任何陰謀，稱相關指控毫無根據，外長阿拉奇更反指美方找錯方向。英方則不允許美軍自基地對伊朗發動攻勢性打擊，基地附近此前也有5名英國男子因涉嫌恐攻被捕。

川普 伊朗 無人機

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