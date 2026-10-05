美軍劫殺沖繩女子 日防衛大臣斥無法接受 美使館稱配合調查

美軍駐沖繩的普天間基地離住宅區很近，飛機噪音及起降事故對沖繩人都造成威脅。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 沖繩傳出美軍士兵涉嫌搶劫殺害當地女子案件，日方嚴詞抗議並要求徹查，美國則表態配合調查，事件也再度引發駐軍爭議。

日本 沖繩縣發生駐日美軍搶劫殺害當地女性案件，美國駐東京大使館 承諾會配合警方調查，海軍陸戰隊也重申嚴正立場，呼籲每位官兵恪守最高行為準則。

據路透報導，美國陸戰隊上兵20歲的巴拉德(Devin Jacob Ballard)涉嫌在那霸市一家飯店殺害39歲的屋宜安娜(Anna Yagi)並強奪被害人錢包財物，高市4日發表聲明強調：「發生如此極其殘忍和惡劣的事件，令人深感遺憾。」

高市除了向美國政府提出強烈抗議、要求全力配合調查，呼籲美軍加強紀律管束並採取具體措施，防止此類事件再次發生，防衛大臣小泉進次郎(Shinjiro Koizumi)也重申：「此類事件令人無法接受，我感到極度憤慨。」

根據「日美地位協定」(Japan-US Status of Forces Agreement)規定，美軍人員在執行公務期間犯罪，美方擁有主要管轄權；至於非公務期間犯行，在日方提起公訴前，嫌疑人將繼續由美方拘押；由於本案由沖繩縣警方搶先逮捕嫌犯，因此不適用美方暫時處置的規定。

美國駐日大使館4日發表聲明：「我們獲悉一名美軍人員被拘留並向受害者家屬表達誠摯的慰問。」並強調：「目前案情正在進行調查，美方與日本政府及地方當局保持溝通與合作。」同時美國駐日大使格拉斯(George Glass)也證實已經拜會日本外務省並與沖繩縣知事玉城丹尼(Denny Tamaki)會面。

海軍陸戰隊也證實涉案的巴拉德屬於第三陸戰遠征隊(III Marine Expeditionary Force)，派駐在普天間(Futenma)陸戰隊航空站，該聲明強調：「我們向被害人親友致上最深切的哀悼，海軍陸戰隊嚴正看待此事，要求每一位海軍陸戰隊隊員都能遵守最高行為準則。」

報導指出，駐日美軍陸戰隊約有1萬8000人，多數駐紮在沖繩並經常出現噪音、墜機與官兵犯罪等問題，尤其1995年三名美軍士兵性侵一名年僅12歲女童，爆發要求美軍全數撤離的抗議聲浪，如今這起命案可能導致美軍從普天間空軍基地遷移至邊野古(Henoko)的計畫增添變數。