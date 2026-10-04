歷史重演？沖繩女子遭美軍強盜殺害 恐再掀反美軍浪潮

日本沖繩居民對美軍基地的抗議持續不斷，圖為2016年沖繩居民在加手納基地外抗議，要求基地撤出。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 沖繩再傳美軍涉命案，可能重燃1995年以來的反美軍浪潮；在中國威脅與基地戰略需求下，沖繩社會對美軍駐留的矛盾更加尖銳。

沖繩女子遭日美軍殘忍殺害，恐怕再次引起日本 對美國駐軍產生的緊張局勢，1995年沖繩少女遭美軍強暴掀起的反美浪潮可能再次出現。

紐約時報 報導，第二次世界大戰後，美國從日本手中奪取沖繩(琉球)；1972年歸還日本後，美國仍繼續在沖繩維持軍事基地，因沖繩毗鄰中國與台灣，具重要戰略意義。

沖繩人口150萬，面積僅占日本國土的0.6%，卻是70%駐日美軍基地的所在，目前約有3萬名現役美軍派駐沖繩；過去數十年來，美軍人員在沖繩犯罪成為美日關係緊張的根源。

普天間(Futenma)基地的20歲美軍陸戰隊一等兵巴拉德(Devin Ballard)涉嫌在那霸市一間飯店殺害39歲女子屋宜杏奈(Anna Yagi)；她的遺體3日被發現，日本警方4日逮捕巴拉德。

此案恐再度挑起日本民眾對駐沖繩美軍的疑慮，沖繩法院2017年判處前陸戰隊員辛扎托(Kenneth Franklin Shinzato)無期徒刑，他被控強姦並殺害20歲的島袋里奈(Rina Shimabukuro)。

日方近年對中國的疑慮升高，沖繩反美軍的和平運動影響力逐漸式微；日本執政黨「自民黨」支持的42歲保守派古謝玄太(Genta Koja)於9月當選沖繩知事，擊敗反對在沖繩島新建美軍設施的現任知事玉城丹尼(Denny Tamaki)；這無疑是對鷹派首相高市早苗(Sanae Takaichi)的勝利，高市尋求加速沖繩的軍事建設以對抗中國。

然而，駐日美軍造成的悲劇依舊一再發生。

「朝日新聞」2024年就曾刊出專欄回顧1995年12歲沖繩少女遭三名美軍性侵、虐打，宜野灣市出現5萬人的大規模抗議活動，當時才高中三年級的學生中村菅子(Sugako Nakamura，音譯)發表演說，譴責生活在形同軍事城鎮的荒謬，還得顧及被害人的隱私，內心矛盾且五味雜陳。

中村在演說尾聲說道：「請把寧靜的沖繩還給我們，請把沒有軍隊、沒有悲劇且和平的島嶼還給我們」，成為沖繩居民對駐日美軍觀感的寫照。