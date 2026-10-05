恐攻疑雲 美速撤回英空軍基地所有B-1B轟炸機

發生謀炸未遂事件後，川普決定將英國基地的所有B-1轟炸機撤回美國本土，圖為英國費爾福德皇家空軍基地停放的美軍B-1轟炸機。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美軍宣布自英國費爾福德皇家空軍基地撤回所有B-1B轟炸機，原因是該基地疑遭伊朗指使的恐攻未遂，美英官員同步強化基地周邊安全。

位於英國倫敦西北方的費爾福德皇家空軍基地(RAF Fairford)，過去一直駐紮著十幾架B-1B轟炸機，美國利用此基地對伊朗 發動轟炸機攻擊。然而該基地疑似遭到伊朗指使的恐怖攻擊後，美國官員4日宣布將撤走所有B-1B轟炸機。

華爾街日報報導，美國利用費爾福德基地的超長跑道做為對伊朗發動攻擊的B-1B和B-52轟炸機前進機場，大幅縮短從美國本土起飛的距離。隨著伊朗戰爭延長，B-52及部分B-1B已返回美國，但仍有十幾架B-1B駐留。

英警：5男3車 車有大量燃料無爆炸物

圖為英國警察設在費爾福德皇家空軍基地的檢查點，後方即為美軍B-1轟炸機。(美聯社)

五名男子上月27日乘坐三輛白色貨車前往費爾福德基地，車內裝有大量燃料；該團夥中的一名男子打電話向警方示警，隨後這些人被逮捕，英國警方表示車內沒有爆炸物，五位嫌疑人便被保釋。第六名擁有英國和伊朗雙重國籍的男子，幾天後因涉嫌策畫恐怖活動而被捕，但也已交保。

川普：被捕者意圖嚴重破壞基地

川普總統表示，被捕人員意圖嚴重破壞基地，目前正在接受調查。他質疑英國保釋嫌疑人的決定，並表示「我不會釋放他們」。華爾街日報此前報導，美國官員先前已察覺一項與伊朗有關的陰謀，企圖破壞轟炸機並殺害基地人員。一名美國高階官員表示，伊斯蘭革命衛隊(IRGC)的一個分支招募了英國國民來執行該計畫，行動包含多個步驟，其中還包括在附近社區佯攻來引開注意。

●英相：強烈跡象顯示伊朗涉案 德黑蘭否認

英國首相柏能(Andy Burnham)亦表示有「強烈跡象」表明伊朗涉及此事；一些英國官員則質疑襲擊是否真的如此計畫縝密。

五角大廈在最新聲明中表示：「雖然基於行動安全，我們無法即時確認資產與部隊調動，但我們現在可以證實，所有部署在皇家空軍費爾福德基地的美國轟炸機皆已重新部署回美國的駐地。」並補充美國轟炸機仍隨時準備好從美國本土發動攻擊。英國國防部拒絕發表評論。航班追蹤器觀測到3日、4日有B-1B飛離費爾福德基地。

在這起疑似恐攻的攻擊未遂後，英國國防官員表示應該採取更多措施來升級軍事基地周邊的防護，特別是防範無人機攻擊。美國也在英格蘭東部的萊肯希斯皇家空軍基地(RAF Lakenheath)部署了F-35和F-15E戰鬥機，該基地的安全警戒級別已經提高；美國亦在萊肯希斯基地附近的麥登豪皇家空軍基地(RAF Mildenhall)部署了空中加油機。

伊斯蘭革命衛隊曾在7月發出警告，任何美國用來攻擊伊朗的英國基地，都將成為「我們軍隊的合法目標」。不過伊朗否認是策畫這次襲擊的幕後黑手。

費爾福德基地一直是美國轟炸機在歐洲行動的主要基地，但美國駐軍已在英國引起政治爭議。英國並未參與伊朗戰爭，最初也拒絕讓美國從該基地發動攻擊，但在伊朗襲擊波斯灣的英國盟友後，英國讓步但稱該基地僅能用於「防禦性」任務。在與伊朗衝突的高峰期，美國在該基地部署了約24架B-1B和B-52。