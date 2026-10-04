不尋常？范斯大衛營主持國安閉門會議 談伊朗、葉門局勢

媒體報導，副總統范斯2日在大衛營主持國安高層會議，討論中東情勢及打擊伊朗、葉門的軍事準備。圖為范斯今年7月在大衛營出席內閣會議。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Axios披露，范斯在大衛營召開罕見國安閉門會議，與川普政府高層討論美伊戰爭及葉門衝突，美軍與沙烏地也可能同步升高軍事部署。

新聞網站Axios於2日引述三位官員報導，在副總統范斯 主持下，包括國務卿魯比歐及國防部長赫塞斯在內的的川普政府最高國安幕僚當天在馬里蘭州大衛營開會，討論接下來應對美伊戰爭，和沙烏地阿拉伯與葉門武裝團體「青年運動」衝突的措施。

報導指出，川普政府並未主動表示有這場會議，白宮也拒絕回應Axios的置評請求。然而此舉極不尋常。上次召開類似會議已是去年6月，就在以色列 襲擊伊朗 的前幾天。2日的秘密會議，中情局(CIA)局長拉特克利夫、中東特使威科夫和參謀首長聯席會議主席凱恩也與會。一位美國官員說，對當前的中東危機，「有些事已經決定了，或至少進行深入討論」。

美國總統川普2日在阿拉巴馬州莫比爾的選舉造勢活動重申，他相信，11月期中選舉後不久，美伊戰爭就會結束。

這次高級別閉門會議召開之際，有報告指出美國軍方和沙烏地阿拉伯正準備加強在該地區的軍事活動。根據華盛頓郵報2日報導，美國軍方正考慮在未來幾周內大幅擴大在中東的海軍部署，包括三艘航空母艦和配套軍艦，以提供更大的作戰彈性。

報導稱，此次增兵可能包括額外增派2萬名士兵，加上先前已部署在該地區約5萬名士兵，可動用的軍力可觀；增派多達150架戰鬥機和額外的驅逐艦，以防禦飛彈襲擊。

路透周五報導稱，沙烏地阿拉伯正在考慮對葉門境內伊朗支持的青年組織武力發動大規模軍事進攻，旨在打破該組織對重要沿海地區的控制，並確保紅海航運路線的安全。

據六位熟悉籌備工作的人士透露，此行動可能在未來幾周內展開，地面部隊將由葉門部隊為主，由利雅德監督，並由沙烏地阿拉伯提供空中支援。