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港媒：川普擬11月先訪菲律賓 再去深圳APEC 彰顯亞洲行非只訪中國

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普2日在阿拉巴馬州的造勢活動上發表談話。(美聯社)
美國總統川普2日在阿拉巴馬州的造勢活動上發表談話。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普傳出11月先訪菲律賓出席東協峰會，再赴深圳參加APEC並會晤習近平，白宮盼以此展現美國持續深耕東南亞。

南華早報2日獨家報導，知情人士透露，在美中爭奪東南亞區域影響力之際，美國總統川普計畫11月16日至18日赴菲律賓馬尼拉出席東協（ASEAN）峰會。

川普2017年曾赴馬尼拉出席東協峰會，2025年則前往吉隆坡與會。若此行成行，將是川普第二任期連續第二年出席東協峰會。消息人士指出，白宮正討論安排他先赴馬尼拉參加峰會，隔天再與菲律賓總統馬可仕舉行雙邊會談。

川普預計11月也將出席在深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會，屆時預定與中國大陸國家主席習近平舉行一年內第3次面對面會晤；習近平則預料不會出席東協峰會。

消息人士表示，包括今年擔任東協輪值主席的菲律賓在內，多個東南亞國家一直遊說川普出席，希望他的到場能展現華府持續支持並投入東南亞。

今年適逢美菲建交80周年，消息人士指出，川普若在馬尼拉停留，也有向菲律賓及其他印太盟友釋出安撫訊號的用意。白宮也在討論由第一夫人梅蘭妮亞陪同川普展開亞洲行；她今年5月未陪同川普赴北京進行國是訪問，上一次與川普一同赴亞洲則是2020年2月訪問印度。

另有消息人士表示，華府正考慮在深圳之外增加馬尼拉一站，讓這趟行程更像是亞洲行，而非單純的中國行。如此一來，川普無須明確發表反中言論，也能向北京傳遞訊息，同時重申美國在政治、經濟及安全層面持續參與東南亞事務。

另一名知情人士透露，川普在馬尼拉停留的可能性「非常高」，並指出馬可仕去年在華府期間，曾邀請川普前往菲律賓出席東協會議。

精華 FAQ

  • 根據報導，川普計畫11月16日至18日先赴菲律賓馬尼拉，出席東協峰會；白宮也在討論讓他先參會，再安排與菲律賓總統馬可仕會談。

  • 川普預計11月也將前往深圳出席APEC峰會，屆時可能與中國大陸國家主席習近平舉行一年內第3次面對面會晤，成為行程另一焦點。

  • 消息人士指出，白宮希望讓這趟行程看起來更像亞洲行而非單純中國行，同時向東南亞盟友傳遞美國持續參與政治、經濟與安全事務的訊號。

川普 APEC 習近平

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