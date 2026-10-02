川普：杜拜航空事件涉及伊朗 將祭出「非常沉重的打擊」
川普表示，杜拜航空駕駛艙喋血事件根據目前掌握消息可能與伊朗有關，若查證屬實，美國將對德黑蘭祭出非常沉重的打擊。
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川普表示，杜拜航空駕駛艙喋血事件根據目前掌握消息可能與伊朗有關，若查證屬實，美國將對德黑蘭祭出非常沉重的打擊。
川普總統1日被問及杜拜航空(Flydubai)駕駛艙喋血事件時表示，根據他聽到的消息，這起事件與伊朗有關，「我們現在正在處理」。若證實德黑蘭確實涉入，川普揚言，「他們將遭受非常沉重的打擊」。
川普1日在白宮接受媒體聯訪，被問及這起事件是否與伊朗有關時表示，「根據目前聽到的消息，我會說答案是『是』，但我們現在正在處理」。
媒體隨後追問若伊朗確實涉入，美國是否會進行報復？川普回應說，「他們將遭受非常沉重的打擊」。
杜拜航空編號FZ1073航班原定9月30日從杜拜(Dubai(飛往以色列特拉維夫(Tel Aviv)，途中飛越約旦領空時偏離航道，轉向沙烏地阿拉伯，並於沙烏地西北部的塔布克機場(Tabuk Airport)降落。
據稱，副機師在駕駛艙內刺傷印度籍機長馬查爾(Smit Machchhar)，企圖使飛機墜毀，但機長與乘客後來成功制伏這名副機師。
以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)當天稍早在「福斯與朋友們」(Fox & Friends)節目中表示，襲擊杜拜航空客機機長的副機師曾接受「伊斯蘭激進思想灌輸」。
內唐亞胡還說，這名副機師對著機組人員喊著「殺了我，殺了我」，意味著「他顯然有自殺傾向」。機組人員與乘客後來成功制伏這名副機師，阻止他企圖讓飛機墜毀。
美國今年2月底聯手以色列對伊朗發動攻擊後，戰事至今仍未落幕。川普1日向媒體重申，「現在我必須做出決定」，要不伊朗簽署協議，要不他們將不復存在。
川普在白宮受訪時表示，根據他目前聽到的消息，他會認為答案是「是」，也就是這起事件可能與伊朗有關，但強調相關情況仍在處理中。 川普明言，若證實德黑蘭確實涉入這起事件，美方將讓伊朗「遭受非常沉重的打擊」。他也重申，現在正到了必須做出決定的時刻。 杜拜航空FZ1073航班原本飛往特拉維夫，途中偏離航道並在沙烏地西北部塔布克機場降落。據稱副機師在駕駛艙刺傷機長、企圖墜機，但最終被機長與乘客成功制伏。
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川普在白宮受訪時表示，根據他目前聽到的消息，他會認為答案是「是」，也就是這起事件可能與伊朗有關，但強調相關情況仍在處理中。
川普明言，若證實德黑蘭確實涉入這起事件，美方將讓伊朗「遭受非常沉重的打擊」。他也重申，現在正到了必須做出決定的時刻。
杜拜航空FZ1073航班原本飛往特拉維夫，途中偏離航道並在沙烏地西北部塔布克機場降落。據稱副機師在駕駛艙刺傷機長、企圖墜機，但最終被機長與乘客成功制伏。
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