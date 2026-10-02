川普：杜拜航空事件涉及伊朗 將祭出「非常沉重的打擊」

川普總統稱，杜拜航空墜機未遂事件，若證實與伊朗有關，將狠狠打擊伊朗。圖為川普當天由華府飛往德州。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普表示，杜拜航空駕駛艙喋血事件根據目前掌握消息可能與伊朗有關，若查證屬實，美國將對德黑蘭祭出非常沉重的打擊。

川普 總統1日被問及杜拜 航空(Flydubai)駕駛艙喋血事件時表示，根據他聽到的消息，這起事件與伊朗 有關，「我們現在正在處理」。若證實德黑蘭確實涉入，川普揚言，「他們將遭受非常沉重的打擊」。

川普1日在白宮接受媒體聯訪，被問及這起事件是否與伊朗有關時表示，「根據目前聽到的消息，我會說答案是『是』，但我們現在正在處理」。

媒體隨後追問若伊朗確實涉入，美國是否會進行報復？川普回應說，「他們將遭受非常沉重的打擊」。

杜拜航空編號FZ1073航班原定9月30日從杜拜(Dubai(飛往以色列特拉維夫(Tel Aviv)，途中飛越約旦領空時偏離航道，轉向沙烏地阿拉伯，並於沙烏地西北部的塔布克機場(Tabuk Airport)降落。

據稱，副機師在駕駛艙內刺傷印度籍機長馬查爾(Smit Machchhar)，企圖使飛機墜毀，但機長與乘客後來成功制伏這名副機師。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)當天稍早在「福斯與朋友們」(Fox & Friends)節目中表示，襲擊杜拜航空客機機長的副機師曾接受「伊斯蘭激進思想灌輸」。

內唐亞胡還說，這名副機師對著機組人員喊著「殺了我，殺了我」，意味著「他顯然有自殺傾向」。機組人員與乘客後來成功制伏這名副機師，阻止他企圖讓飛機墜毀。

美國今年2月底聯手以色列對伊朗發動攻擊後，戰事至今仍未落幕。川普1日向媒體重申，「現在我必須做出決定」，要不伊朗簽署協議，要不他們將不復存在。