我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

川普：杜拜航空事件涉及伊朗 將祭出「非常沉重的打擊」

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統稱，杜拜航空墜機未遂事件，若證實與伊朗有關，將狠狠打擊伊朗。圖為川普當天...
川普總統稱，杜拜航空墜機未遂事件，若證實與伊朗有關，將狠狠打擊伊朗。圖為川普當天由華府飛往德州。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普表示，杜拜航空駕駛艙喋血事件根據目前掌握消息可能與伊朗有關，若查證屬實，美國將對德黑蘭祭出非常沉重的打擊。

川普總統1日被問及杜拜航空(Flydubai)駕駛艙喋血事件時表示，根據他聽到的消息，這起事件與伊朗有關，「我們現在正在處理」。若證實德黑蘭確實涉入，川普揚言，「他們將遭受非常沉重的打擊」。

川普1日在白宮接受媒體聯訪，被問及這起事件是否與伊朗有關時表示，「根據目前聽到的消息，我會說答案是『是』，但我們現在正在處理」。

媒體隨後追問若伊朗確實涉入，美國是否會進行報復？川普回應說，「他們將遭受非常沉重的打擊」。

杜拜航空編號FZ1073航班原定9月30日從杜拜(Dubai(飛往以色列特拉維夫(Tel Aviv)，途中飛越約旦領空時偏離航道，轉向沙烏地阿拉伯，並於沙烏地西北部的塔布克機場(Tabuk Airport)降落。

據稱，副機師在駕駛艙內刺傷印度籍機長馬查爾(Smit Machchhar)，企圖使飛機墜毀，但機長與乘客後來成功制伏這名副機師。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)當天稍早在「福斯與朋友們」(Fox & Friends)節目中表示，襲擊杜拜航空客機機長的副機師曾接受「伊斯蘭激進思想灌輸」。

內唐亞胡還說，這名副機師對著機組人員喊著「殺了我，殺了我」，意味著「他顯然有自殺傾向」。機組人員與乘客後來成功制伏這名副機師，阻止他企圖讓飛機墜毀。

美國今年2月底聯手以色列對伊朗發動攻擊後，戰事至今仍未落幕。川普1日向媒體重申，「現在我必須做出決定」，要不伊朗簽署協議，要不他們將不復存在。

精華 FAQ

  • 川普在白宮受訪時表示，根據他目前聽到的消息，他會認為答案是「是」，也就是這起事件可能與伊朗有關，但強調相關情況仍在處理中。

  • 川普明言，若證實德黑蘭確實涉入這起事件，美方將讓伊朗「遭受非常沉重的打擊」。他也重申，現在正到了必須做出決定的時刻。

  • 杜拜航空FZ1073航班原本飛往特拉維夫，途中偏離航道並在沙烏地西北部塔布克機場降落。據稱副機師在駕駛艙刺傷機長、企圖墜機，但最終被機長與乘客成功制伏。

伊朗 杜拜 川普

上一則

川普打擊伊朗再出招 第三艘航母駛向中東、增派萬名士兵

下一則

從第三國走私管制高階晶片到中國 加州科技公司華人老闆被捕

延伸閱讀

以總理：杜拜航空副機師受激進思想灌輸 大喊「殺了我」

以總理：杜拜航空副機師受激進思想灌輸 大喊「殺了我」
杜拜航空駕駛艙喋血案 阿聯展開調查

杜拜航空駕駛艙喋血案 阿聯展開調查
杜拜航空副機師刺機長企圖墜機 川普也發聲了

杜拜航空副機師刺機長企圖墜機 川普也發聲了
杜拜航空駕駛艙喋血案 以色列官員稱疑為恐攻未遂

杜拜航空駕駛艙喋血案 以色列官員稱疑為恐攻未遂

熱門新聞

阿拉貝拉．庫許納(前)走在國務卿魯比歐和財政部長貝森特前方。(美聯社)

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

2026-09-26 15:41
川普在習近平上車後向他揮手暫別。(路透)

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

2026-09-24 16:40
川普29日在白宮東廳宴請科技業領袖，馬斯克與黃仁勳分坐他兩側，座次安排成為觀察科技大咖與白宮關係的線索。（路透）

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

2026-09-30 01:20
中國國家主席夫人彭麗媛（右）與美國第一夫人梅蘭妮亞（左）24日一起在華府參訪史密森國立亞洲藝術博物館，此處為孔雀廳，清楚可見展示許多中國的青花瓷器。（新華社）

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

2026-09-24 18:59
習近平出席國家正式場合時幾乎總是穿深色西裝，只有極少數例外；這身中山裝也顛倒了美中關係正常化歷史上最廣為人知的畫面之一。(歐新社)

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號 WSJ：川普熱情禮遇幾乎換不到讓步

2026-09-25 20:28
美國總統川普（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）和中國國家主席習近平（左二）及其夫人彭麗媛。美聯社

習近平結束訪美：歡迎川普總統與第一夫人訪中

2026-09-25 13:10

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收