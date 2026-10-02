川普打擊伊朗再出招 第三艘航母駛向中東、增派萬名士兵

國防部正向中東地區增派羅斯福號航母打擊群，並增派9000至1萬名士兵。圖為羅斯福號7月在夏威夷群島南部海域，參加「環太平洋演習」。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普傳出考慮期中選舉後重啟對伊朗打擊，美軍同時向中東增派第三艘航母打擊群、兩棲艦艇與近1萬兵力，令當地部署升高。

川普 總統近日告訴幕僚預計將在11月期中選舉後恢復轟炸伊朗 ；官員透露，國防部正向中東地區增派第三個航母打擊群及更多陸戰隊艦艇，為該地區增派9000至1萬名士兵。

華爾街日報報導，「羅斯福號」(USS Theodore Roosevelt)按計畫於上月27日離開聖地牙哥 ，前往中東部署；由三艘兩棲艦艇組成的「馬金島號」(Makin Island)兩棲戒備群(Amphibious Ready Group)則於28日啟程，載著第13陸戰隊遠征支隊(13th Marine Expeditionary Unit)前往該地區，預定11月底以前抵達。

目前已有兩艘航空母艦「喬治·H·W·布希號」(USS George H.W. Bush)和「華盛頓號」(USS George Washington)部署在中東，如果「羅斯福號」抵達後「華盛頓號」尚未離開，這將是自今年4月美伊達成停火協議以來，該地區首次部署三個航空母艦打擊群。不過該項脆弱的停火協議已經破裂，雙方此後仍零星發生衝突。「華盛頓號」亦有可能離開該地區返回位於日本的母港，那麼中東地區的航空母艦數量將維持在兩艘。

除了「布希號」和「華盛頓號」，「拳師號」(USS Boxer)兩棲戒備群也部署在中東。一名官員表示，本周部署軍艦上的額外官兵將使中東地區的駐軍人數超過5萬人。

這些部署行動緊隨川普拒絕伊朗最新提出的七天停火協議。川普在1日出版的時代雜誌採訪中表示，如果期中選舉後未達成協議，他可能會恢復打擊伊朗。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)近幾周延長了其他重要部隊的部署，包括反制伊朗飛彈與無人機的防空部隊，以及陸軍第82空降師(82nd Airborne Division)；第82空降師可以執行擊落威脅、空降到敵對領土控制機場和土地等一系列任務。

據海軍官員的說法，近幾個月來為了執行封鎖荷莫茲海峽的行動，美國在該地區保持了約20艘海軍艦艇的運作，同時也協助護航商船通過，然而這些額外任務進一步加劇了海軍官兵的負擔。

國防部正向中東地區增派羅斯福號航母打擊群，並增派9000至1萬名士兵。圖為羅斯福號甲板上的戰機。(美聯社)