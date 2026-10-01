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伊朗稱收到美方終戰回覆 盧比歐要求代表團提前離境

中央社／華盛頓30日即時報導
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美國國務卿盧比歐。（美聯社資料照片）
美國國務卿盧比歐。（美聯社資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

伊朗表示已收到美方對終戰提案的回覆，同時美國國務卿盧比歐要求伊朗代表團提早離開紐約，顯示美伊在聯大期間的間接談判仍陷僵局。

伊朗9月30日表示，他們已收到美國對伊朗最新終戰提案的回覆。美國兩名官員表示，國務卿盧比歐已要求伊朗外交部長與參與聯合國大會的伊朗代表團提前離開紐約。

綜合美聯社和路透社報導，儘管美伊戰事未歇，美國總統川普政府仍向伊朗總統、外交部長及他們的代表團核發簽證，但附帶嚴格限制，讓他們得以出席世界領袖齊聚的聯合國大會。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）上周在聯大發表演說後隔天即離開紐約，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則留在當地，表面上是為了參與和美方的間接談判，議題包括開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）、結束衝突及恢復有關伊朗核子計畫的談判。

根據部分說法，阿拉奇原本計畫在紐約待到30日。

美國兩名知悉決策的不具名官員表示，伊朗與卡達斡旋人士上週末會談幾無進展後，盧比歐失去耐心，他9月28日告訴伊朗方面，阿拉奇和他的代表團必須立即離開紐約。

其中一名官員透露，盧比歐認為伊朗代表團已「待太久」，既然聯合國高層會談已結束就應離開。阿拉奇一行人29日清晨離開紐約。

美國新聞網站Axios報導說，盧比歐當時要求他們立即離開美國。

美伊談判陷入僵局，伊朗上週提出一項方案，內容包括美國解除對伊朗港口的封鎖，伊朗則在7天內重啟荷莫茲海峽。川普9月26日表示，他已拒絕這項提案，但阿拉奇說德黑蘭當局並未收到正式拒絕通知。

伊朗政府發言人30日在社群平台X發文說，阿拉奇已向伊朗政府轉達美方回覆。

伊朗官員未透露美方回應的具體內容，也未說明是否為拒絕。

精華 FAQ

  • 伊朗政府表示，已收到美國對其最新終戰提案的回覆，但沒有公開回覆內容，也未說明美方是否明確拒絕該方案，外界仍無法確認細節。

  • 美方官員指出，因伊朗與卡達斡旋人士上周末會談幾無進展，盧比歐認為伊朗代表團「待太久」，於是要求阿拉奇與隨行人員立即離境。

  • 報導顯示美伊談判陷入僵局，伊朗曾提議交換港口封鎖與重啟荷莫茲海峽，但川普已表示拒絕；伊朗又稱未收到正式拒絕通知，雙方溝通仍不明朗。

伊朗 盧比歐 聯合國

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