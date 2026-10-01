伊朗稱收到美方終戰回覆 盧比歐要求代表團提前離境

美國國務卿盧比歐。（美聯社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 伊朗表示已收到美方對終戰提案的回覆，同時美國國務卿盧比歐要求伊朗代表團提早離開紐約，顯示美伊在聯大期間的間接談判仍陷僵局。

伊朗 9月30日表示，他們已收到美國對伊朗最新終戰提案的回覆。美國兩名官員表示，國務卿盧比歐 已要求伊朗外交部長與參與聯合國 大會的伊朗代表團提前離開紐約。

綜合美聯社和路透社報導，儘管美伊戰事未歇，美國總統川普政府仍向伊朗總統、外交部長及他們的代表團核發簽證，但附帶嚴格限制，讓他們得以出席世界領袖齊聚的聯合國大會。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）上周在聯大發表演說後隔天即離開紐約，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則留在當地，表面上是為了參與和美方的間接談判，議題包括開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）、結束衝突及恢復有關伊朗核子計畫的談判。

根據部分說法，阿拉奇原本計畫在紐約待到30日。

美國兩名知悉決策的不具名官員表示，伊朗與卡達斡旋人士上週末會談幾無進展後，盧比歐失去耐心，他9月28日告訴伊朗方面，阿拉奇和他的代表團必須立即離開紐約。

其中一名官員透露，盧比歐認為伊朗代表團已「待太久」，既然聯合國高層會談已結束就應離開。阿拉奇一行人29日清晨離開紐約。

美國新聞網站Axios報導說，盧比歐當時要求他們立即離開美國。

美伊談判陷入僵局，伊朗上週提出一項方案，內容包括美國解除對伊朗港口的封鎖，伊朗則在7天內重啟荷莫茲海峽。川普9月26日表示，他已拒絕這項提案，但阿拉奇說德黑蘭當局並未收到正式拒絕通知。

伊朗政府發言人30日在社群平台X發文說，阿拉奇已向伊朗政府轉達美方回覆。

伊朗官員未透露美方回應的具體內容，也未說明是否為拒絕。