WSJ：美飛彈庫存 2年內拉警報

華爾街日報27日報導，美伊戰爭快速消耗美軍關鍵飛彈的庫存，五角大廈 雖大舉追加訂單，但恐趕不上未來一、兩年內可能爆發的衝突。

「戰斧」巡弋飛彈等飛彈的美國國防承包商RTX，在亞利桑納州土桑的工廠雖正加緊生產；洛克希德馬丁則在阿肯色州增聘數百人，準備將「愛國者」攔截飛彈的產量增至三倍。波音 、L3Harris及諾格等包商也開始擴充生產線，因應電子設備、火箭發動機與武器所需的其他零組件需求激增。

荷蘭籍北約 （NATO）軍委會前主席包爾形容，現在各國國防部長口袋有的是錢，「但走進商店一看，貨架卻空空如也」。

據智庫「美國企業研究所」（AEI）研究員哈里森統計，自1999至去年，飛彈和彈藥平均每年只占五角大廈採購與研發預算總額的7.5%，遠低於軍機的23%和軍艦的10%；預計後年至2031年期間才會增至平均14%。

最明顯例子就是美軍武器的「長青樹」戰斧。五角大廈近年訂單一度少到使土桑的生產線面臨關閉，僅靠替舊飛彈改裝新型導航系統的合約維持運作。

美國海軍8月終於提出為期7年、總值230億美元的戰斧訂單，但仍需國會通過完整撥款，才能轉為最終的合約。知情人士說，RTX今年可望生產400多枚。

即使現在有錢又有訂單，也無法迅速生產。戰斧等精密武器包含數千個零組件，生產線更像小型工作坊，而非高度自動化的工廠。RTX還面臨專業人才短缺與稀土等關鍵材料供應問題。