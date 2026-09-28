伊朗總統願被核檢查 川普拒絕

伊朗總統裴澤斯基安23日在紐約出席聯合國大會，發表演講。結束行程返國前接受CBS News訪問。(美聯社)

伊朗 總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)在27日播出的哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)中，被問及是否願意在紐約與川普 總統會面，他表示需要了解美伊 究竟想在什麼方面達成共識，並說兩國之間存在著不信任的氛圍，指出美國在兩國進行談判期間多次襲擊伊朗。

但他也表示，如果美國接受伊朗最新提出的重開荷莫茲海峽之提議，伊朗將「遵守我方的任何承諾」。

他指的是伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)25日提出：如果美國解除海上封鎖、取消石油銷售制裁並恢復整個地區的停火，伊朗將在一周內重新開放海峽並重啟核談判。

但26日川普離開白宮前告訴記者，他已經拒絕了伊朗的提議；華爾街日報更報導，川普除了拒絕協議外還表示他預計將在11月期中選舉結束後恢復轟炸伊朗。

主持人布瑞南(Margaret Brennan)問到聯合國的國際原子能總署(IAEA)檢查人員先前嘗試入境時並未獲得完全准入，裴澤斯基安表示伊朗現在將允許聯合國檢查人員入境，「如果他們希望入境檢查，我們可以在談判中就此議題達成協議。」並說伊朗並未試圖製造核武，「發展核武是哈拉姆(haram，禁忌)，」堅持即使伊朗有人想製造核武，「從宗教角度來說他們也不被允許走這條路。」

聯合國大會結束後，阿拉奇27日做客「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)節目，表示伊朗已做好與美國「末日戰爭」的準備，但他仍未放棄外交管道。阿拉奇說：「如果我們被問及此事，我們認為沒有理由重回外交，但我仍然在嘗試外交途徑，因為我認為我們不應該錯失任何和平機會。我們既準備好談判，也準備好迎接任何挑戰…面對任何侵略，我們都立場堅定，即使最終演變成一場末日戰爭。」

川普聲稱拒絕了伊朗提議的隔日，接受Axios電話採訪，透露美國談判代表預計本周將與伊朗舉行更多會談，「他們想達成協議，但這不是我想要的協議，這協議我們一年前或許會同意。他們這次玩火自焚了。」被問及是否考慮恢復打擊伊朗時，川普說他一直想這麼做。