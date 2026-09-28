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駐英美空軍基地疑遭恐攻鎖定 5嫌落網 川普：企圖對基地重大破壞

編譯王曉伯／綜合報導　
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位於費爾福德的空軍基地，可以起降美國B1及B52重型轟炸機，美國在對伊朗戰爭中即...
位於費爾福德的空軍基地，可以起降美國B1及B52重型轟炸機，美國在對伊朗戰爭中即有借用。現疑似成為被報復攻擊的目標。（路透）

英國警方27日在英格蘭西部的費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）附近逮捕5名男子。警方指出，他們涉嫌從事與爆炸物及恐怖主義相關的犯罪活動。費爾福德基地主要是由美國空軍使用，這次伊朗戰爭中許多轟炸機便是從這裡起飛。由此顯示，駐英美軍基地可能已遭鎖定為恐攻目標。

川普總統讚揚此次逮捕行動與參與人員。他27日在芝加哥對記者表示，「這是一次出色的行動。我們一直在對他們進行調查。他們企圖對我們的基地造成重大破壞。」

美國B1轟炸機停放在RAF基地。（美聯社）
美國B1轟炸機停放在RAF基地。（美聯社）

美大使館發安全警報

上述逮捕行動發生後，美國駐倫敦大使館發布安全警報，敦促美國公民提高警覺，並留意周圍環境。大使館警告，與美國相關的設施、集會及組織可能面臨更高的風險，並提醒旅客；英國當局已將全國恐怖主義威脅等級評估提升為「嚴重」等級。

負責本案的英國反恐探員表示，警方在27日凌晨接到報告，稱有三輛可疑車輛似乎正駛向費爾福德基地。武裝警員逮捕了5名男子，隨後以涉嫌策畫恐怖攻擊為由將他們拘留。警方表示據信事態已獲得控制，但尚未公開說明涉案人員的具體身分。

排爆機器人測3廂型車

根據天空新聞網（Sky News）的空拍畫面顯示，一個排爆機器人在三輛白色廂型貨車間移動。其中兩輛的後車門敞開，周圍散落著一些大型黑色物品，機器人似乎正試圖進入第三輛卡車。

據了解，是一位務農的女性村民27日在參加派對結束返家時，在一條安靜的鄉間小路上發現這三輛白色貨車與5名「戴著面罩、貌似中東人」的男子。她在加速駛離現場後報了警，途中還停下來在一個當地的WhatsApp群組裡發訊息，提醒大家鎖好門窗。不到25分鐘，這些人就被警方逮捕。

她說：「我當時心想，他們到底在幹什麼。我看到一群貌似中東裔的年輕人正穿過樹林，有些人戴著面具或頭套，當我開車經過時，他們驚慌奔逃。有些人躲進田野，有些人則轉身朝空軍基地跑去。我意識到這事相當嚴重。」

一位知情人士透露，調查人員認為本案最可能動機與伊朗有關，同時也正在調查俄羅斯破壞行動或伊斯蘭極端分子陰謀的可能性。反恐警務高級全國協調員埃文斯（Vicki Evans）在一份聲明中表示：我們目前處於調查的初期階段，5名男子仍被拘留。」

英國警方全副武裝查緝可疑人員及跡證。（路透）
英國警方全副武裝查緝可疑人員及跡證。（路透）

檢查過程 疏散85戶居民

警方表示，在拆彈小組檢查這些貨車期間，基地周圍已設立了400公尺的警戒區。附近村莊的85戶居民已被疏散，武裝警員正在現場巡邏。

費爾福德基地位於倫敦以西約100哩，是英國根據1950年代的一項協議，提供美國空軍使用的多個基地之一。該基地是美國空軍第501戰鬥支援聯隊(501st Combat Support Wing)總部所在，也是美國空軍全球打擊司令部(Air Force Global Strike Command)的前線作戰基地。

費爾福德基地擁有超長跑道，適合B-52和B-1等重型轟炸機起降。該基地在波灣戰爭、2003年伊拉克戰爭以及現今伊朗戰爭等多次衝突中發揮作用。

英國並未參與始於2月28日的伊朗戰爭，原本也拒絕川普總統利用英國境內基地打擊伊朗的請求。但在伊朗襲擊英國在海灣地區的利益及盟友後，同意美方使用英國基地，針對伊朗的導彈及其發射陣地開展防禦性行動。

精華 FAQ

  • 警方是在英格蘭西部的費爾福德皇家空軍基地附近行動，逮捕5名男子。該基地主要供美軍使用，且屬於具戰略意義的前線作戰基地。

  • 因為逮捕行動顯示與美國相關的設施可能面臨更高風險，美國駐倫敦大使館因此提醒公民提高警覺，留意周遭環境與可疑活動。

  • 知情人士指出，調查初步認為可能與伊朗有關，同時也在查俄羅斯破壞行動與伊斯蘭極端分子陰謀的可能性，案件仍在釐清中。

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