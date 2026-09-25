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高市抵美無高官接機vs.習近平獲川普親迎 日議員酸拉攏川普徒勞

編譯周辰陽／即時報導
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日本首相高市早苗抵達紐約甘迺迪國際機場後，在登機梯上揮手。（取材自 X／Pres...
日本首相高市早苗抵達紐約甘迺迪國際機場後，在登機梯上揮手。（取材自 X／PressSec_JP）

中國國家主席習近平23日飛抵華府，對美國進行國是訪問；日本首相高市早苗則在本周初飛抵紐約，參加聯合國大會。兩人在美國受到截然不同的接待，引發外界及日本網友熱議華府如何對待盟友日本。

南華早報報導，日本首相官邸22日公布的影片顯示，高市抵達後由數名日本官員迎接，現場沒有美國高階代表；另一張照片則顯示，她在甘迺迪國際機場相對空蕩的停機坪上揮手。

▲ 來源：X平台＠PressSec_JP（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

相較之下，川普5月訪問北京時，習近平並未到場接機；但習近平與夫人彭麗媛此次赴美，川普與第一夫人梅蘭妮亞親自在安德魯斯聯合基地迎接，現場還有21響禮炮、100英尺長紅地毯、21人儀仗隊，以及兩架B-1槍騎兵轟炸機飛越致敬。

川普迎接習近平的規格被廣泛視為前所未有，過去從未有中國國家主席，甚至美國傳統盟友獲得類似禮遇。儘管高市此行並非國是訪問，但兩人接待規格的巨大差距仍迅速在社群媒體引發激烈討論。

日本前總務大臣原口一博表示，兩者對比「非常鮮明」，並寫道：「難道只有我覺得，隨著日本國力衰退，日本在美國的政治存在感也大幅下降嗎？」

曾任職於聯合國世界糧食計劃（WFP）的立憲民主黨參議員田島麻衣子也在X發文指出，川普親自前往機場迎接習近平，是「異例的優厚待遇」，高市首相從未受到同樣待遇。她更直指，高市「不自然地直呼名字及身體接觸都是徒勞之舉」，並警告：「美國正越過日本，轉而建構美中關係。高市政府的外交，說真的，相當危險。」

網紅「momotro018」則批評高市的外交政策：「有人以目的不同為由替此事辯護，但真正的問題是：如果雙方角色互換，接待方式還會是這樣嗎？」貼文還寫道：「直到石破茂為止的歷任首相，都設法與中國建立還算不錯的關係，但高市早苗把這一切都毀了，對日本經濟造成巨大打擊。」

精華 FAQ

  • 她抵達甘迺迪國際機場時，只有數名日本官員迎接，現場沒有美國高階代表，畫面也顯示停機坪相對空蕩，與外界預期的盟友禮遇落差明顯。

  • 川普與第一夫人梅蘭妮亞親自在安德魯斯聯合基地迎接，並安排21響禮炮、100英尺紅地毯、21人儀仗隊，以及2架B-1轟炸機飛越致敬，規格極高。

  • 因為高市與習近平在美國待遇形成強烈對比，部分日本政治人物認為這反映日本國力與存在感下降，也質疑高市對美外交與對中政策帶來風險。

習近平 川普 高市早苗 川習會

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