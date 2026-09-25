高市抵美無高官接機vs.習近平獲川普親迎 日議員酸拉攏川普徒勞
中國國家主席習近平23日飛抵華府，對美國進行國是訪問；日本首相高市早苗則在本周初飛抵紐約，參加聯合國大會。兩人在美國受到截然不同的接待，引發外界及日本網友熱議華府如何對待盟友日本。
南華早報報導，日本首相官邸22日公布的影片顯示，高市抵達後由數名日本官員迎接，現場沒有美國高階代表；另一張照片則顯示，她在甘迺迪國際機場相對空蕩的停機坪上揮手。
高市総理は米国ニューヨークに到着しました。時差は13時間で当地まだ月曜夜です。— 内閣広報官（色々投稿試し中） (@PressSec_JP) September 22, 2026
明日、国連総会での一般討論演説が予定されています。またそれに先立ち、各国首脳らが集まるこの機会を活かし、現地時間昼過ぎに予定されるトランプ大統領との日米首脳会談を含め、首脳らとの会談を最終調整中です。 pic.twitter.com/bUjDTaj9Hf
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相較之下，川普5月訪問北京時，習近平並未到場接機；但習近平與夫人彭麗媛此次赴美，川普與第一夫人梅蘭妮亞親自在安德魯斯聯合基地迎接，現場還有21響禮炮、100英尺長紅地毯、21人儀仗隊，以及兩架B-1槍騎兵轟炸機飛越致敬。
川普迎接習近平的規格被廣泛視為前所未有，過去從未有中國國家主席，甚至美國傳統盟友獲得類似禮遇。儘管高市此行並非國是訪問，但兩人接待規格的巨大差距仍迅速在社群媒體引發激烈討論。
日本前總務大臣原口一博表示，兩者對比「非常鮮明」，並寫道：「難道只有我覺得，隨著日本國力衰退，日本在美國的政治存在感也大幅下降嗎？」
曾任職於聯合國世界糧食計劃（WFP）的立憲民主黨參議員田島麻衣子也在X發文指出，川普親自前往機場迎接習近平，是「異例的優厚待遇」，高市首相從未受到同樣待遇。她更直指，高市「不自然地直呼名字及身體接觸都是徒勞之舉」，並警告：「美國正越過日本，轉而建構美中關係。高市政府的外交，說真的，相當危險。」
網紅「momotro018」則批評高市的外交政策：「有人以目的不同為由替此事辯護，但真正的問題是：如果雙方角色互換，接待方式還會是這樣嗎？」貼文還寫道：「直到石破茂為止的歷任首相，都設法與中國建立還算不錯的關係，但高市早苗把這一切都毀了，對日本經濟造成巨大打擊。」
她抵達甘迺迪國際機場時，只有數名日本官員迎接，現場沒有美國高階代表，畫面也顯示停機坪相對空蕩，與外界預期的盟友禮遇落差明顯。 川普與第一夫人梅蘭妮亞親自在安德魯斯聯合基地迎接，並安排21響禮炮、100英尺紅地毯、21人儀仗隊，以及2架B-1轟炸機飛越致敬，規格極高。 因為高市與習近平在美國待遇形成強烈對比，部分日本政治人物認為這反映日本國力與存在感下降，也質疑高市對美外交與對中政策帶來風險。
精華 FAQ
她抵達甘迺迪國際機場時，只有數名日本官員迎接，現場沒有美國高階代表，畫面也顯示停機坪相對空蕩，與外界預期的盟友禮遇落差明顯。
川普與第一夫人梅蘭妮亞親自在安德魯斯聯合基地迎接，並安排21響禮炮、100英尺紅地毯、21人儀仗隊，以及2架B-1轟炸機飛越致敬，規格極高。
因為高市與習近平在美國待遇形成強烈對比，部分日本政治人物認為這反映日本國力與存在感下降，也質疑高市對美外交與對中政策帶來風險。
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