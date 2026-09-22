川習會前先卡位 高市早苗與川普閉門會談35分鐘 協調對中政策

美國總統川普22日在聯合國大會期間會見日本首相高市早苗。(美聯社)

中國國家主席習近平23日將抵達華府，進行11年來首次國是訪問。日本首相高市早苗 則在前一天與美國總統川普 在聯合國大會場邊會面，以展現美日兩國堅實關係。

共同社報導，高市在閉門討論前表示，在川普和她的領導下，美日兩國在人工智慧（AI）、半導體及關鍵礦物等領域的經濟安全合作「一直穩步向前推進」。她並表示，亞洲及其他地區安全環境日益嚴峻，希望透過「再次舉行會談，向全世界展現我們的同盟有多麼穩固」。

川普則稱讚高市「做得非常好」，並表示一直密切關注她的高支持率。他說，日本產業與國家整體表現都很好，「這是非常大的進步，能和她在一起，我感到很榮幸」。川普還稱高市是他的朋友，兩人過去一段時間已非常深入地了解彼此，並表示「她會成為一位很棒的首相」。

日本政府表示，高市與川普再次確認兩國致力於實現北韓完全非核化，並就美國制裁國際刑事法院官員一事進行坦率討論。日方官員則表示，兩人此次會談約35分鐘，目的是就中國問題及雙方共同關切領域協調政策。兩人討論「包括經濟安全在內、與中國有關的各種議題」，並同意進一步強化日美同盟的嚇阻力與應對能力。

共同社指出，貿易與AI預料將成為24日白宮川習會 的主要議題。日方官員會前曾表示，高市預料將藉這次會談與川普討論中國的出口管制，以及日本願意與美國加強新興科技合作。