我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普加劇亂局 CNN：美角色大逆轉 盟友嘆這隻狗不能信

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

川普加劇亂局 CNN：美角色大逆轉 盟友嘆這隻狗不能信

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統21日在紐約會晤紐約市長曼達尼並發表演說。（美聯社）
川普總統21日在紐約會晤紐約市長曼達尼並發表演說。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）22日報導分析，世界彷彿正在失控，亂局愈演愈烈。伊朗與烏克蘭兩大戰爭出現外溢跡象，人工智慧衍生毀滅性威脅，能源價格飆升衝擊各國經濟，洪水、野火與極端高溫又讓氣候危機步步進逼，連過去支撐全球相對穩定的國際制度也逐漸崩解。過去80年，每逢世界陷入動盪，美國往往扮演恢復穩定的角色，如今在川普總統帶領下，這個西方超級強權卻反而成為加劇混世的推手。

川普22日將在聯合國大會發表演說，料將宣稱美國從未如此強大、如此受到敬重，並強調自己為全球帶來和平、解決歷任總統避而不碰的危機。

然而，世界上許多人並不同意川普的世界觀。

CNN指，川普2.0建立在一項基本假設上，即美國手握占盡優勢的牌，其他強權根本無牌可打。如今華府外交政策成為川普個性的延伸，慣於以威脅和武力作為槓桿，追求實質利益。

但川普眼中的美國雖然至高無上，現實中的美國力量卻顯得格外脆弱，伊朗與中國正暴露美國的侷限。

川普曾聲稱伊朗戰爭幾周內就能結束，如今戰事將邁入第8個月，伊朗政權依然屹立，美軍飛彈攔截器庫存卻持續消耗；去年對中國發動的貿易戰，遭北京以限制稀土出口反將一軍。烏克蘭戰爭顯示，由無人機主導的現代戰爭，足以讓軍事強權陷入困境。即使是美國，也並非手握所有籌碼。

CNN提到，川普早在2017年首度於聯大宣示「美國優先」時，便揭開一套後來撼動西方根基的外交路線，到了第二任期更完成這場轉型。他攻擊傳統盟友，卻與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭等威權領袖交好，更讓帝國主義重新抬頭，尤其是在西半球。

川普世界觀更深遠的代價可能來自盟友。傳統美國總統面對共同威脅時，通常會集結盟邦共同因應，藉由全球聯盟體系放大美國自身力量；但川普發動關稅戰、威脅他國主權並屢次攻擊盟友，正在撕裂華府過去用來放大自身力量的盟友體系。

格陵蘭政治人物馬丁努森（Tillie Martinussen）日前以雪橇犬形容華府：「即使那是你最優秀、最聰明、最強壯的雪橇犬，只要牠回頭咬了你一口，你再也無法相信那隻狗。」川普行徑造成的信任流失，可能讓美國付出長達數年的代價，持續透支自身國力。

CNN分析，歸根究柢，今日世界失序非川普一手造成。阿富汗與伊拉克戰爭早已削弱美國力量，中國崛起、普亭與西方長期對立、AI革命及氣候危機，也都有更早、更深層的成因。但川普既是這個動盪時代的產物，也正在加速它。川普反覆無常的性格與外交政策，不僅可能讓原已交織的全球危機進一步惡化，也讓外界長久以來對美國力量能否持續的疑問更加迫切。

精華 FAQ

  • CNN認為，美國過去常在全球動盪時扮演穩定力量，但在川普領導下卻逐漸變成加劇亂局的推手，從維持秩序轉為放大混亂。

  • 文章提到，川普以關稅戰、主權威脅和頻繁攻擊盟友作為手段，讓傳統夥伴對美國失去信任，進而削弱華府用來放大國力的聯盟架構。

  • CNN舉伊朗戰事延長、中國以稀土出口反制貿易戰，以及烏克蘭無人機戰爭為例，說明美國在軍事、經濟與戰略上都面臨明顯侷限。

川普 伊朗 聯合國

上一則

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

延伸閱讀

川普稱伊朗期中選舉後棄戰 德黑蘭官員放話升級繼續打

川普稱伊朗期中選舉後棄戰 德黑蘭官員放話升級繼續打
史詩級搞砸 CNN曝曼德海峽失守內幕 美與中東盟友互怪豬隊友

史詩級搞砸 CNN曝曼德海峽失守內幕 美與中東盟友互怪豬隊友
美台悄布局「地獄景象」 美估解放軍犯台須擁火力優勢 3倍暴增至30倍

美台悄布局「地獄景象」 美估解放軍犯台須擁火力優勢 3倍暴增至30倍
美戰機已掛好炸彈 川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

美戰機已掛好炸彈 川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19
美國將中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗等移民遣返到哥斯大黎加。(美聯社檔案照)

華郵揭秘：川普砸4.1億 這些「第三國」收了美遣返專機

2026-09-21 09:04

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」
2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠

2026全球十佳航空公司 美台均無上榜 這家公司6次奪冠