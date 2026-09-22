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彈道飛彈聲中入睡 伊朗猛攻美軍巴林總部 軍眷苦等撤離

編譯周辰陽／即時報導
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美國與以色列對伊朗發動攻擊後，巴林麥納瑪西夫區一棟建築遭伊朗無人機攻擊受損，攝於...
美國與以色列對伊朗發動攻擊後，巴林麥納瑪西夫區一棟建築遭伊朗無人機攻擊受損，攝於3月1日。（路透）

伊朗在美伊戰爭爆發首日，就鎖定美國海軍設於巴林的中東總部發動攻擊，當時美國政府甚至還沒有撤離所有當地軍眷。多名軍眷近日接受CBS新聞訪問時透露，有些人必須等待約一周甚至更久，才能撤到安全地點。

美軍原本預期伊朗會報復，甚至已撤離基地內總部建築的人員，但一名美國官員表示，沒有料到攻擊會達到那種規模，當時仍有數個軍人家庭住在基地外鄰近地區。另一名軍人配偶表示，伊朗飛彈與無人機在開戰後連續數天攻擊巴林。3名當時人在巴林的消息人士指出，攻擊規模與持續時間似乎讓美國政府措手不及，部分原因在於軍眷直到戰爭爆發後才被要求撤離。

一名軍人配偶表示：「真的會害怕。那一周裡，每天醒來都碰上彈道飛彈發射，晚上又伴著飛彈聲入睡。」

伊朗的攻勢沒有造成美軍人員死亡，但今年稍早在社群媒體流傳的影像顯示基地遭到大範圍破壞。一名軍人配偶表示，她可以看到飛彈與無人機留下的凝結尾跡，另一人則聽到攻擊造成的爆炸聲。

美國海軍自戰爭爆發以來，已協助約1450名軍人與軍眷從巴林撤離。許多人目前陷入財務困境，必須同時負擔巴林與美國兩地住所的開銷。一名軍人配偶說：「我們已經把積蓄花光了，現在甚至得動用孩子的大學基金，支付不斷增加的帳單。」

五角大廈正在提供補助，支付兩地住房成本，但軍眷表示，相關申請可能需要數周甚至數月才能處理完畢。即使部分家庭沒有面臨財務困難，生活也都因撤離而被打亂。許多人被撤離到美國海軍重要據點維吉尼亞州諾福克，另一些人則被撤到美國中央司令部（CENTCOM）總部所在的佛羅里達州坦帕。

支援軍人家庭的非營利組織「藍星家庭」（Blue Star Families）坦帕灣地區分會執行長馬洛伊（Suzy Malloy）表示，這些撤離人員仍未完全安頓，但已逐步在坦帕落腳。接受CBS新聞訪問的軍人家庭都沒有把面臨的困難歸咎於軍方，但對撤離及此後持續存在的不確定性感到挫折。其中一名軍人配偶說：「沒有人預料到這件事會持續這麼久。」

精華 FAQ

  • 伊朗主要攻擊美國海軍設於巴林的中東總部，且是在美伊戰爭爆發首日就發動猛攻，當時美方甚至尚未完成所有當地軍眷撤離。

  • 部分軍眷在基地外附近居住，直到戰爭爆發後才被要求撤離，還曾連續數天聽到彈道飛彈與無人機攻擊聲，部分人等待約1週甚至更久才離開。

  • 約1450名軍人與軍眷已被協助撤離，但許多人必須同時負擔巴林與美國兩地住房費用，補助申請又可能拖上數周到數月，造成明顯經濟壓力。

彈道飛彈 伊朗

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