我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再傳重大事故 廣東佛山紡織廠大火釀8死1傷

超模辛蒂克勞馥兒子「勒戒中心驟逝」得年27歲 曾公開心理健康問題

美戰機已掛好炸彈 川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（左）去年11月在美國白宮會晤美國總統川普（右）...
沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（左）去年11月在美國白宮會晤美國總統川普（右）。（路透）

紐約時報報導，沙烏地阿拉伯伊朗扶植的葉門「青年運動」戰火持續升高，美國總統川普對於出兵助陣沙國卻搖擺不定，陷入兩難。2名知情行動簡報的人士透露，川普一度下令五角大廈準備空襲，甚至在美軍指揮官核准目標清單、部隊已將炸彈裝上戰機、第一波攻擊即將展開的最後關頭，才決定暫緩行動。

如今川普陷入兩難，沙國不僅是美國重要盟友，更證明握有足以牽制華府的籌碼，沙國5月曾拒絕讓美國使用領空及境內美軍基地，實際阻止川普政府派遣美軍護送商用油輪通過荷莫茲海峽的計畫。但是青年運動目前刻意避免攻擊美國船艦，一旦美軍為沙國出手，不僅可能打破雙方現有默契，更可能讓逼近7個月的伊朗戰爭進一步擴大，把美國拖進葉門這條新戰線。

川普過去兩周對於出兵葉門反覆不定，他16日才向顧問表明不贊成空襲，隔天接到沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）親自求援後隨即改變立場，下令五角大廈準備攻擊；到了20日又再次踩煞車，決定暫緩行動。他20日上午接受福斯新聞記者英斯特（Trey Yingst）電話訪問時表示，美國一直與青年運動保持聯繫，青年運動目前已同意不與美國交戰。

白宮拒絕公開說明川普的決策過程，僅有一名高階官員表示：「美國與沙國有防禦協議，我們永遠都會保衛盟友。」

不過，一名政府高階官員透露，川普核心幕僚大多對美國介入青年運動戰事抱持高度疑慮，部分人士直接反對。

官員透露，如果美國最終決定加入戰局，空襲可能配合葉門政府軍規畫中的新一波地面攻勢，但美方內部對成效並不樂觀，質疑再度空襲能否真正迫使青年運動退讓。

美軍2025年春季曾連續轟炸青年運動超過50天、攻擊逾1000個目標，光首月就耗費約10億美元武器彈藥，但青年運動仍持續反擊，最終川普不到兩個月便宣布停火，換取對方停止攻擊美國船艦。

美國官員警告，一旦華府重新發動空襲，這項默契很可能隨之破裂。更棘手的是，青年運動自去年停火後已恢復大部分軍事能力，甚至開始利用AI研發新型飛彈。

美方官員也憂心，青年運動近期奪下曼德海峽附近關鍵地區，一旦戰事升高，恐威脅紅海重要航運咽喉。在伊朗戰爭導致荷莫茲海峽至今仍不穩定之際，若曼德海峽的石油與天然氣運輸再受衝擊，全球能源市場恐同時面臨兩大航運要道的供應風險。

精華 FAQ

  • 報導稱，川普在沙國王儲穆罕默德．沙爾曼親自求援後改變立場，要求五角大廈準備攻擊；但在最後階段又因顧問疑慮與戰局風險，選擇暫緩行動。

  • 美方官員擔心，重啟空襲會破壞與青年運動目前維持的不交戰默契，讓對方重新把美國船艦列為目標，並可能把衝突擴大成更難收拾的區域戰事。

  • 因為青年運動若掌控曼德海峽周邊並升高攻勢，將威脅紅海航運咽喉；若再影響石油與天然氣運輸，全球能源市場可能同時承受荷莫茲海峽與曼德海峽雙重衝擊。

川普 伊朗 沙烏地阿拉伯

上一則

路透分析：美中情勢此消彼長 川普落居下風 習近平不急讓步

下一則

聯合國安理會討論AI風險 OpenAI奧特曼將簡報

延伸閱讀

忙選舉沒空？沙烏地阿拉伯被葉門叛軍攻擊 2度求助川普遭拒

忙選舉沒空？沙烏地阿拉伯被葉門叛軍攻擊 2度求助川普遭拒
青年運動逼近曼德海峽 沙國扛不住向美求援 川普拒另開戰線

青年運動逼近曼德海峽 沙國扛不住向美求援 川普拒另開戰線
美伊恐再開新戰線 革命衛隊直接指導葉門叛軍青年運動攻勢

美伊恐再開新戰線 革命衛隊直接指導葉門叛軍青年運動攻勢
美拒軍事介入葉門 傳與青年運動談判、對方稱只打沙國船隻

美拒軍事介入葉門 傳與青年運動談判、對方稱只打沙國船隻

熱門新聞

特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19
日本「最上級」匿蹤巡防艦2022年11月6日在東京以南外海的相模灣，參加海上自衛隊成立70周年紀念儀式。（路透）

中國海軍20多年暴增近7倍 美軍擬罕見向日韓採購軍艦

2026-09-16 03:20
Nvidia執行長黃仁勳(右)14日在洛杉磯出席一項論壇時，在台上接到川普總統(左)的電話，並現場擴音川普與他的對話，川普直言AI失控是場騙局，只會使中國稱霸。(路透資料照)

黃仁勳演講突接川普來電 台上擴音5分鐘喊「AI失控是騙局」

2026-09-15 05:46

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通

曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通