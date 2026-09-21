轟貝森特「完全錯了」 卡達能源部長：荷莫茲海峽不可能失去價值

卡達能源部長卡比20日表示，貝森特低估荷莫茲海峽重要性。（路透資料照片）

卡達能源部長卡比（Saad al-Kaabi）公開反駁美國財長貝森特 （Scott Bessent），指後者聲稱荷莫茲海峽 兩年後就會失去價值，是錯誤判斷。

卡比20日在紐約舉行的卡達經濟論壇表示，那也許是貝森特的看法，但「我覺得完全錯了」。

貝森特本月稍早在美國舉行的G20財長與央行總裁會議場邊表示，波灣國家正在興建陸上輸油管，以繞過荷莫茲海峽，再過兩年，這條海峽就會變成「一片毫無價值的水域」。

同時兼任卡達能源公司執行長的卡比說，除了石油和天然氣，荷莫茲海峽也是各類商品的關鍵運輸航道，不可能被淘汰。

他強調，再有人提出這種說法，「我可以對任何人重申，我不認為荷莫茲海峽有一天會失去作用。」

卡達商工部長阿勒薩尼（Sheikh Faisal Al-Thani）也表示，全球約90%的貨運經由海路，荷莫茲海峽不可能變得無關緊要，真正的問題是如何分散運輸風險。

沙烏地阿拉伯正加速投資紅海港口，阿拉伯聯合大公國也推動耗資數十億美元的「零荷莫茲」計畫，尋找替代路線。不過，卡比表示，卡達基於商業與技術考量，已決定不興建繞過荷莫茲海峽的新管線，未來仍將使用這條航道。

荷莫茲海峽航運中斷也拖慢卡達的液化天然氣（LNG）擴產計畫。卡比表示，北方氣田東區第一條LNG生產線預計於2027年上半年投產，較原定2026年延後；第二階段北方氣田南區預計2028年投產，但如果設備無法經由荷莫茲海峽運抵，後續生產線可能進一步延誤。

卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）設施在戰爭初期遇襲，約17%受損，修復可能費時數年。卡比表示，一旦荷莫茲海峽重新開放，未受損部分可在數周內恢復運作。

卡達目前只能經由海峽出口極少量LNG，天然氣收入幾乎消失。國際貨幣基金（IMF）預估，卡達經濟今年可能萎縮逾8%。