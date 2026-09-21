擬空襲葉門？川普突提前返華府 放話給伊朗3條路

美國總統川普19日晚間突然縮短大衛營行程返華府，圖為他在白宮附近的橢圓形草坪，步出陸戰隊一號。(美聯社)

沙烏地阿拉伯與葉門「青年運動」叛軍局勢升溫之際，川普 總統19日晚間突然縮短大衛營度假，提前一天返回華府 ，白宮未說明臨時更改行程的原因。同時CNN分析稱，川普在大衛營期間正研議打擊葉門的選項；不久後，國務院針對中東9國發布安全警示，警告當地局勢可能迅速升級。川普亦在翌日訪問中透露他正在考慮「炸毀整個伊朗 」。

美國總統川普19日晚間突然縮短大衛營行程，提前一天搭乘陸戰隊一號返回華府。(美聯社)

伊朗提7停戰條件 川放話給伊3條路

青年運動19日證實襲擊沙烏地阿拉伯，發射飛彈與無人機攻擊沙烏地阿美石油公司位於延布(Yanbu)的一處設施，以及首都利雅德的敏感設施，不久前利雅德主要機場附近才被目擊出現火光，並升起大量濃煙。

隨後，美國針對伊拉克、巴林、阿曼、沙烏地阿拉伯、伊朗、卡達、黎巴嫩、科威特、約旦發布安全警示，且特別提及沙國與青年運動間的交火可能波及民用機場、造成航班取消，警告中東局勢可能進一步升高，安全形勢複雜，提醒美國公民保持高度警覺。川普原定在大衛營待到20日，卻臨時提前結束行程，19日晚間搭乘「陸戰隊一號」(Marine One)離開馬里蘭州，約晚間8時抵達華府。

回到華府後，川普20日接受福斯新聞首席國際特派員英斯特(Trey Yingst)電話訪問，列出了伊朗可能面臨的三條路：與美國達成協議、或放任伊朗經濟崩潰、或徹底摧毀伊朗政權。英格斯轉述川普的話：「我正處於『決策模式』，而且在不久的將來，將會發生非常重大的事情。我的問題是：如果以及何時，我要把整個國家炸掉？他們最好聽話點。」

伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊(Mohsen Rezaei)19日透露，德黑蘭已透過卡達與巴基斯坦調停人士向華府開出7項停戰談判條件，包括結束所有戰線的戰爭、解凍遭凍結的伊朗資產、結束美國的海上封鎖等，目前正等待川普回應。他並警告，若美國再度發動攻擊，伊朗將鎖定美軍在中東各地的基地與設施。

即使局勢看似緊張，川普仍試圖淡化擔憂，跟英格斯說「這個周末和其他周末沒什麼不同」，也說一些伊朗官員「像老鼠一樣躲起來」，指責伊朗未派出有權力與美國達成協議的人員坐上談判桌。川普補充，美國與青年運動一直「持續溝通」，並暗示青年運動已同意不與美國交戰。

伊朗官員預計本周前往紐約參加聯合國大會，可能是新一輪談判的機會。被問及是否將在大會中與伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)會面時，川普表示他「可能會願意」。