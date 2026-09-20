才發9國安全警示 川普突提前返回華府 傳考慮空襲葉門

美國總統川普19日晚間突然縮短大衛營行程，提前一天返回華府。(美聯社)

沙烏地阿拉伯與葉門「青年運動」叛軍局勢升溫之際，美國總統川普 19日晚間突然縮短大衛營行程，提前一天返回華府 ，白宮未說明臨時更改行程的原因。同時，CNN分析師稱，川普在大衛營期間正研議打擊葉門的選項；不久後，美國針對中東9國發布安全警示，警告當地局勢可能迅速升級。

另一方面，總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，川普考慮恢復對伊朗發動大規模攻擊之際，伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）19日透露，德黑蘭已透過卡達與巴基斯坦 調停人士向華府開出7項停戰談判條件，目前正等待川普回應。他並警告，若美國再度發動攻擊，伊朗將鎖定美軍在中東各地的基地與利益。

川普原定在大衛營待到20日，卻臨時提前結束行程，19日晚間搭乘「陸戰隊一號」（Marine One）離開馬里蘭州，約晚間8時（台灣時間20日早上8時）抵達華府。白宮並未說明川普為何提前返回。

同時，CNN國家安全分析師普利特薩斯（Alex Plitsas）在社群平台X稱，川普在大衛營召開會議，研議是否對葉門發動軍事打擊。

福斯新聞網另報導，川普在大衛營期間，一架飛機闖入當地限制空域，北美航太防衛司令部（NORAD）隨即出動F-16戰機攔截，並施放熱焰彈引起飛行員注意，最後將飛機安全護送離開。大衛營上空原本就設有永久禁航區，總統進駐期間還會實施額外空域限制。

青年運動19日證實襲擊沙烏地阿拉伯，發射飛彈與無人機攻擊沙烏地阿美石油公司位於延布的一處設施，以及位於利雅德的敏感設施，不久前利雅德主要機場附近才被目擊出現火光，並升起大量濃煙。

隨後，美國針對中東9個國家發布安全警示，包括伊拉克、巴林、阿曼、沙烏地阿拉伯、伊朗、卡達、黎巴嫩、科威特及約旦，且特別提及沙國與青年運動間的交火可能波及民用機場、造成航班取消，警告中東局勢可能進一步升高。

川普17日受訪政治新聞網Axios稱，伊朗戰爭面臨關鍵時刻，必須決定是否重新發動大規模攻擊結束衝突。

對此，雷札伊19日發文表示已提出停戰談判條件，他未逐一列出7項條件。不過，他稍早接受半島電視台訪問時透露其中3項，包括結束所有戰線的戰爭、解凍遭凍結的伊朗資產，以及結束美國的海上封鎖，並稱這些都是達成協議的條件。