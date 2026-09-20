川稱永久掌控格陵蘭被打臉 丹麥：王國主權與領土完整

川普與丹麥政府簽訂格陵蘭協議，允許美國在島上進行大型軍事部署。圖為今年1月格陵蘭島居民在美國領事館前面集會抗議美國干預該島事務。(美聯社)

美國、丹麥 和格陵蘭 在美東時間18日晚間宣布三方已達成協議，允許美國在格陵蘭展開大型軍事部署，並禁止美國對手在當地設立基地。川普 18日稍早在真實社群發文，稱美國將永久掌控格陵蘭安全及其他一切需求，徹底解決美方所有關切，而且美國不必付出任何成本。

這項協議的重要細節，像是美國在丹麥自治領地格陵蘭的軍事部署規模，以及丹麥是否將外交政策和資源方面的正式權力移交華府等，均尚未公布。

川普表示，在他的指示下，美方與丹麥及格陵蘭代表合作，確保美國永遠有充分能力在格陵蘭採取一切必要行動，維護格陵蘭及美國安全。從現在起，任何美國對手若未取得美方明確書面批准，永遠不得在格陵蘭設立基地、部署軍事力量或進行敏感投資。

他稱，這項協議「永久有效」(Infinite Life)，「沒有終止期限」，並指出100多年來歷任總統都知道格陵蘭的戰略重要性，卻沒有人能對此採取行動；他也以自己成為永久且徹底解決這項重大問題的總統為榮。 美國、丹麥與格陵蘭三方18日達成協議，允許美國在島上進行大型軍事部署。圖為川普18日在白宮橢圓辦公室宣布藥品定價政策。(歐新社)

川普還宣布，美國將立即著手在格陵蘭合適地區部署大規模軍事力量，並與格陵蘭人民合作開發與建設。他說，這項安排對美國、丹麥、格陵蘭及所有盟友都是「很棒的方案」，並期待與丹麥及格陵蘭合作，「為這片廣大且具有高度戰略重要性的土地創造美好未來」。

川普最後表示，美國將「全力保護」格陵蘭，並形容這對美國是「夢想成真」，是「非常重要、歷史性且特別的事情」。

衛報報導，丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)與格陵蘭政府領導人尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)也在網路發布聲明，強調這項協議與川普公開表示希望「美國取得格陵蘭」的目標相去甚遠。

佛瑞德里克森表示，這項協議「承認丹麥王國的主權與領土完整，以及格陵蘭人民的自決權」。尼爾森則表示，協議「確保並強化格陵蘭、丹麥王國、美國及西方聯盟的安全」。衛報指出，這可能意味著協議只是重申美國透過北約將格陵蘭作為安全據點使用的既有權利。

丹麥外長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)在臉書發表聲明說，「經過這段充滿不確定性的時期後，盼最終促成一項具約束力的協議，強化北極和北大西洋安全，從而鞏固我們在北大西洋公約組織(NATO)和歐洲共享的安全，同時尊重(丹麥)王國的底線。」

川普與丹麥政府簽訂格陵蘭協議，允許美國在島上進行大型軍事部署。圖為本月6日歐盟執委會主席馮德賴恩訪問格陵蘭島，該島居民向她舉起格陵蘭旗。(美聯社)