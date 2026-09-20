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川普為何執著格陵蘭？軍事地位、稀土礦藏是關鍵

編譯廖振堯／綜合報導
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格陵蘭島礦藏豐富，更是中國以外稀土蘊藏量最豐富的地區。(路透)
格陵蘭島礦藏豐富，更是中國以外稀土蘊藏量最豐富的地區。(路透)

川普總統第一任期就曾表示「美國希望取得格陵蘭」，並在去年重返白宮後更加堅持此一立場，不惜威逼利誘，提出想買下這座丹麥的半自治島嶼，甚至不惜直接以武力奪取。川普18日發文稱已與丹麥、格陵蘭達成一項協議，賦予美國「對格陵蘭安全及其他一切需求的永久控制權」。那麼格陵蘭究竟有什麼益處讓川普勢在必得？

紐約時報報導，川普最初表示格陵蘭是美國國家安全極其重要的一環；後來又將它描述為一個全球性問題，在7月的北約峰會上說道：「格陵蘭對我們來說是個大問題……我們需要它來保護世界，而不僅僅是美國，它非常重要。這對丹麥沒有任何好處。」

格陵蘭超過三分之二的領土位於北極圈內，過去這片海域曾經無法通航，但現在氣候變遷導致北極冰層融化，出現了連接大西洋和北極的重要海上通道，使得大國正在爭奪該地區的軍事和商業主導權，控制格陵蘭等同於擁有一個前哨基地。川普在1月9日表示，「如果我們不這樣做，俄羅斯或中國就會占領格陵蘭。」俄羅斯及中國海軍都活躍於北極地區，而海底通訊電纜也使該地區成為大國衝突的焦點。格陵蘭還蘊藏豐富的稀土礦藏，這些礦藏是製造電池、電動車等高科技產品的必要原料，稀土市場目前由中國主導。

川普在1月接受紐時採訪時表示，格陵蘭必須完全歸美國所有，否則他無法接受，「因為我覺得這是成功所必需的心理條件，我認為所有權能讓你擁有一些你無法做到的東西，無論是租賃還是條約。」被問到格陵蘭是對他個人還是對美國具有心理意義時，他回答：「對我個人而言具有心理意義。」

自二戰以來，美國一直在格陵蘭駐軍，現在在西北部運作皮圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)。根據1951年美國和丹麥簽署的格陵蘭防禦條約(Defense of Greenland Treaty)，美國已擁有在格陵蘭各地建造、安裝、維護、營運軍事基地，以及駐紮人員，控制船舶、飛機、水上交通工具的起降停泊、移動操作的權利。

據川普所言，美國、丹麥、格陵蘭達成的三方協議中同意未經美國明確的書面批准，任何敵對國家都不得在格陵蘭設立基地、保持軍事存在或進行敏感投資。雖然格陵蘭人樂於與美國開展業務，但民調顯示絕大多數皆不想成為美國公民。

精華 FAQ

  • 川普認為格陵蘭對美國國安極其重要，也能在北極競逐中提供前哨基地；同時島上稀土資源對高科技產業關鍵，具戰略與經濟雙重價值。

  • 因為北極冰層融化後，格陵蘭附近海域逐漸形成重要航道，連接大西洋與北極，且鄰近軍事與通訊設施，讓美中俄都想在此擴大影響力。

  • 美國二戰後即在格陵蘭駐軍，現有皮圖菲克太空基地；1951年條約也賦予美方建設、維護與運作基地的權利，並限制敵對國家軍事滲透。

川普 格陵蘭 稀土

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