格陵蘭協議簽署前 1美企收購島上礦業公司 掌握中國以外1/3稀土磁鐵

格陵蘭島礦藏豐富，更是中國以外稀土蘊藏量最豐富的地區。(美聯社)

在川普簽署新的格陵蘭 安全協議前17天，一家總部位於美國的公司悄悄完成收購格陵蘭的礦業公司，其稀土 磁鐵產量將占中國以外全球供應量的三分之一以上。

紐約郵報報導，9月1日，總部位於北卡羅來納州、在那斯達克 (NASDAQ)上市的格陵蘭礦業(Greenland Mines)，完成收購位於格陵蘭西南部的薩爾法托克稀土計畫(Sarfartoq Rare Earths Project)。該公司計畫生產用於電動車(EVs)、風力發動機及國防領域的釹鐠氧化物(NdPr oxide)，計畫估值高達20.5億元。該案於今年5月首次公布時估值僅為3500萬元，顯示出美國與格陵蘭之間潛在的經濟聯繫。

該公司強調，這項產量將占全球非中國精煉稀土總量約三分之一，商業價值與戰略意義極高。

川普18日晚間發布聲明宣布，美國、丹麥與格陵蘭已達成協議，「賦予美國對格陵蘭安全及所有其他需求的永久控制權，徹底解決了美國的所有關切」。他在真實社群(Truth Social)發文強調，未經明確書面批准，任何美國對手都絕不能在當地設立基地、進行軍事部署或進行敏感投資。三方預計本周於紐約舉行聯合國大會(United Nations General Assembly)期間正式簽署協議。

目前雙方皆未公開協議的具體經濟文本與安全安排細節。路透先前報導指出，協議預計將允許川普金穹(Golden Dome)飛彈防禦系統的部分組件部署於格陵蘭境內。