川普稱達協議：美取得格陵蘭永久安全控制權

川普總統表示與丹麥達成協議，確認美國在格陵蘭擁有永久安全控制權。圖為美國在格陵蘭西北端的皮圖菲克太空基地。（路透）

過去幾個月，川普 總統毫不掩飾他對格陵蘭 的興趣，屢屢表明要買下該島或威脅從丹麥 手中武力奪取。而川普18日表示，美國與丹麥、格陵蘭已達成一項協議，允許美國「永久掌控格陵蘭的安全」，建立顯著的軍事駐紮，同時禁止美國的敵對國家在該島上建造基地。

美將擴大駐島 敵對國家禁建軍事基地

川普總統表示與丹麥達成協議，確認美國在格陵蘭的軍事存在。圖為美國在格陵蘭西北端的皮圖菲克基地。(美聯社)

美聯社、路透報導，川普在「真實社群」(Truth Social)上發文稱這是一份「無限期」協議，賦予美國對格陵蘭安全的永久控制權，並將立即啟動在格陵蘭合適地區建立大規模軍事駐紮，望與格陵蘭人民合作共同推動軍事設施的建設和發展；且未經美國明確的書面批准，任何美國的對手都不得在格陵蘭設立基地、駐軍或進行敏感投資。

川普表示，「在我的指示下，我們與丹麥及格陵蘭的代表合作，以確保美國永遠擁有充分的能力，在格陵蘭採取一切必要行動，以維護和捍衛格陵蘭及美國的安全。」他在文末寫道：「這是美國的美夢成真。」

丹麥首相佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)的辦公室表示，協議將於下周聯合國大會時由三個政府簽署，但丹麥和格陵蘭政府仍需通過議會採取行動才能生效。她在聲明中表示該協議「承認格陵蘭和丹麥的主權和領土完整」，並維護兩國人民的自決權。格陵蘭政府領導人尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)表示，這項即將達成的協議有利於三政府，並「承認格陵蘭的利益及其在國際合作中的地位」。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)稱讚該聲明是歷史性協議，也是美國的「巨大勝利」，「格陵蘭將永遠是北美戰略防禦區的一部分，任何敵對勢力都不得進入該區域及其周邊地區。這項協議永久且徹底解決了我們在格陵蘭的國安顧慮」，呼應川普過去曾聲稱「美國需要格陵蘭來遏制俄羅斯和中國的威脅」之言論。

一位匿名國務院官員表示該協議授予美國永久性的進入權、基地使用權、飛越權，即使格陵蘭未來獨立，這項協議仍將繼續適用。

格陵蘭超過三分之二的領土位於北極圈內，自二戰以來便是北美國防重地。當時美國佔領格陵蘭，確保其不落入納粹德國之手，並保護重要的北大西洋航道。美國長期以來在格陵蘭保持著軍事駐紮，冷戰期間曾擁有多個軍事基地和設施，之後才逐漸減少駐軍。

美國目前在格陵蘭西北部有座皮圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)，建於1951年美國和丹麥簽署格陵蘭防禦條約(Defense of Greenland Treaty)後，為美國和北約提供飛彈預警、飛彈防禦、太空監視行動支援。