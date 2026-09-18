結束對伊戰爭 川普聲稱「期中選舉前 可能結束戰火」

AI摘要 文章摘要整理： 川普宣稱美伊戰爭可能在期中選舉前結束，並強調美國正與伊朗直接談判；同時，他也準備在聯合國大會期間與波灣國家領袖討論戰後安排。

川普 總統16日表示，他的政府正努力結束美伊戰爭，德黑蘭「非常」希望與華府達成協議。他還表示，美伊戰爭甚至可能在期中選舉 前迎來他所稱的「一個非常好的結局」。

對於川普說「希望我們已接近戰爭尾聲。」路透提到，美伊戰爭進入第七個月，目前仍看不到立即結束的跡象。

福斯新聞報導，川普當天在北卡羅萊納州受訪時表示：「我們希望朝結束戰爭的方向努力。」他說，伊朗 想要達成協議，「我們看看事情會如何發展」，並強調伊朗「非常想要達成協議」，華府正與德黑蘭「直接」交涉。

川普稍後在造勢活動上稱，伊朗現在不會擁有核武。談到與財政部長貝森特等人的對話時，他說美國已摧毀伊朗的核子能力，但後來「又不得不再次對付他們」。川普說：「我告訴所有人，我們必須走一趟中東，因為不能讓這個瘋狂的國家擁有核武，而我們阻止了他們。」

川普還說，伊朗「整個國家都被摧毀了」，「為了做到這些，付出的代價非常低廉」。他並談到戰爭結束時間：「我說可能會在選舉後不久，但也許不會，也許會在選舉前。」

另有媒體報導說，川普預計將於22日在紐約聯合國大會場邊與波斯灣國家領袖會商美伊戰事。

新聞網站Axios引述三名知情人士說法報導，川普下周在紐約與波灣國家領袖的會談預計將聚焦美國對戰後策略的構想。報導說，川普將與波斯灣合作理事會(Gulf Cooperation Council)六國的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、科威特及阿曼的領袖或外交部長會面。

以色列消息人士說，以色列總理內唐亞胡也希望在紐約會晤川普，但目前尚未敲定會面。

這場戰爭始於2月28日，美國與以色列聯手攻擊伊朗，伊朗隨後對以色列以及設有美軍基地的波斯灣國家發動報復性空襲。川普提出的戰爭目標與時程一再變動。

川普曾表示削弱伊朗核子能力是戰爭目標之一。伊朗目前並未擁有核武，並稱鈾濃縮計畫為和平用途。

川普去年在聯合國大會(UN General Assembly)期間曾與八個阿拉伯和穆斯林國家領袖會面，並向他們提出他的加薩走廊(Gaza Strip)和平計畫。他一周後公開提出這項計畫，不久後促成協議，為結束以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯戰爭鋪路。