聯合國報告：美疑對伊無差別攻擊涉戰爭罪 白宮：胡說八道

伊朗米納布一名志工在夏加瑞塔耶貝小學的廢墟中工作，該校2月遭美軍戰斧飛彈攻擊，造成150多人喪生，其中包括120名小孩。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 聯合國調查報告指美國在對伊朗兩起攻擊中可能犯下戰爭罪，白宮強烈否認；同時，報告也指伊朗鎮壓異議、涉嫌危害人類罪。

聯合國獨立調查人員17日發布報告指出，有「合理理由」相信美國在對伊朗 發動的兩起攻擊中犯下「戰爭罪」，而伊朗政府則對國民犯下「危害人類罪」。

美聯社報導，這份報告由聯合國獨立調查團主席、孟加拉籍法學者薩拉・侯賽因(Sara Hossain)領導的調查團隊撰寫，該團隊由聯合國人權理事會於2022年設立，預定21日向47個成員國組成的理事會提交報告。

調查人員指出，美國與以色列 2月28日對伊朗發動攻擊當天，美軍以戰斧(Tomahawk)飛彈打擊位於米納布(Minab)的夏加瑞塔耶貝(Shajareh Tayyebeh)小學，造成150多人喪生，其中包括120名小孩；報告認定，校舍「是攻擊意圖鎖定的目標」，並非誤擊或波及鄰近伊朗革命衛隊設施所致。

另一起攻擊發生在拉莫爾德(Lamerd)，美軍以精準打擊飛彈在一處「清楚可識別的運動場館和住宅區」上空散布大量鎢粒，造成22名平民死亡；事後，美軍中央司令部拒絕對此攻擊負責。

聯合國聲明指出，調查團隊「找到合理理由，相信美國犯下戰爭罪，發動無差別攻擊，造成平民傷亡或民用物資損毀。

紐約郵報報導，白宮 發言人凱利(Anna Kelly)於17日針對報告內容強硬回應，稱「聯合國人權理事會數十年來對人權毫無建樹，只會胡說八道」。

凱利表示，這場衝突中唯一犯下戰爭罪的一方就是伊朗政權，指德黑蘭政權「殺害數千名本國人民、在海外殺害美國人、在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)犯下恐怖行動，並對區域鄰國發動無差別攻擊」。

凱利接著說，川普總統「勇敢地確保這個邪惡國家永遠不會擁有核武，這將讓全世界更加安全穩定」。

國務院則表示，川普政府已退出人權理事會，因為該機構「持續散播反美言論與反猶太主義」，質疑報告的可信度。

在伊朗方面，報告指控德黑蘭當局自去年底國民不滿生活成本上漲而抗議以來，「明顯升級」鎮壓異議的模式，包括速審後處決、使用致命武力鎮壓等。

伊朗全境均傳出國安部隊擊斃示威者的情況，造成至少221名兒童罹難；部隊攻擊醫療設施，逮捕數萬人，3月至8月間至少29名示威者被捕、速審後處決，另有70多人面臨「被處決的迫切風險」。

調查人員呼籲美國、以色列與伊朗立即停止敵對行動，要求人權理事會成員國迅速展開外交斡旋，同時追究三國涉犯國際法的行為。