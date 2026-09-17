川普曝伊戰可能期中選舉前結束 稱迎「非常好的結局」

川普總統。(美聯社)

川普 總統16日表示，他的政府正努力結束美伊戰爭，德黑蘭「非常」希望與華府達成協議。他還表示，美伊戰爭甚至可能在期中選舉 前迎來他所稱的「一個非常好的結局」。

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福斯新聞報導，川普當天在北卡羅萊納州受訪時表示：「我們希望朝結束戰爭的方向努力。」他說，伊朗 想要達成協議，「我們看看事情會如何發展」，並強調伊朗「非常想要達成協議」，華府正與德黑蘭「直接」交涉。

川普稍後在造勢活動上稱，伊朗現在不會擁有核武。談到與財政部長貝森特等人的對話時，他說美國已摧毀伊朗的核子能力，但後來「又不得不再次對付他們」。川普說：「我告訴所有人，我們必須走一趟中東，因為不能讓這個瘋狂的國家擁有核武，而我們阻止了他們。」

川普還說，伊朗「整個國家都被摧毀了」，「為了做到這些，付出的代價非常低廉」。他並談到戰爭結束時間：「我說可能會在選舉後不久，但也許不會，也許會在選舉前。」