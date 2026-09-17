我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭太空部署武器 美軍最高將領：須準備在月球周邊作戰

郵輪優惠季 好市多最低163美元出海 還有獨家福利

川普曝伊戰可能期中選舉前結束 稱迎「非常好的結局」

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統。(美聯社)
川普總統。(美聯社)

川普總統16日表示，他的政府正努力結束美伊戰爭，德黑蘭「非常」希望與華府達成協議。他還表示，美伊戰爭甚至可能在期中選舉前迎來他所稱的「一個非常好的結局」。

▲ 影片來源：X平台＠Tabz（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

福斯新聞報導，川普當天在北卡羅萊納州受訪時表示：「我們希望朝結束戰爭的方向努力。」他說，伊朗想要達成協議，「我們看看事情會如何發展」，並強調伊朗「非常想要達成協議」，華府正與德黑蘭「直接」交涉。

川普稍後在造勢活動上稱，伊朗現在不會擁有核武。談到與財政部長貝森特等人的對話時，他說美國已摧毀伊朗的核子能力，但後來「又不得不再次對付他們」。川普說：「我告訴所有人，我們必須走一趟中東，因為不能讓這個瘋狂的國家擁有核武，而我們阻止了他們。」

川普還說，伊朗「整個國家都被摧毀了」，「為了做到這些，付出的代價非常低廉」。他並談到戰爭結束時間：「我說可能會在選舉後不久，但也許不會，也許會在選舉前。」

川普 期中選舉 伊朗

上一則

川習二會可能談什麼？估關稅、AI、台灣議題等6大重點

下一則

美墨談判為川習會讓路？延後一周再談限縮中國製零組件

延伸閱讀

川普稱美伊戰爭將在期中選舉後結束 油價也會大幅下跌

川普稱美伊戰爭將在期中選舉後結束 油價也會大幅下跌
川普稱伊朗期中選舉後棄戰 德黑蘭官員放話升級繼續打

川普稱伊朗期中選舉後棄戰 德黑蘭官員放話升級繼續打
美伊戰爭恐拖到2029年 WSJ爆白宮估「打到川普卸任那天」

美伊戰爭恐拖到2029年 WSJ爆白宮估「打到川普卸任那天」
川普傳邀波斯灣6國領袖下周會面 密商美伊戰後計畫

川普傳邀波斯灣6國領袖下周會面 密商美伊戰後計畫

熱門新聞

中國即將在15日實施新的出入境規定，國務院發布到中國旅遊的二級警告，並詳列有可能被拘留的身分。（新華社）

國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留

2026-09-11 05:03
川普總統。（路透）

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

2026-09-10 13:29
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
川普承諾，共和黨若在期中選舉守住國會兩院，就向每名美國成年公民發放5000美元。（路透）

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

2026-09-10 09:46
川普總統為力保共和黨國會多數，祭出罕見的現金利多。(美聯社)

川普祭紅利催票：共和黨若守住參眾兩院 每人發5000美元

2026-09-10 01:05
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女