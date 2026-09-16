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川普傳邀波斯灣6國領袖下周會面 密商美伊戰後計畫

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統去年5月拜訪利雅德，出席波斯灣合作理事會成員國峰會。（美聯社）
川普總統去年5月拜訪利雅德，出席波斯灣合作理事會成員國峰會。（美聯社）

政治新聞網站Axios引述三名直接知情人士報導，川普總統預計22日在紐約聯合國大會場邊，與波斯灣國家領袖舉行會議，討論美伊戰爭下一步及戰後布局。川普政府目前正研擬一套戰後計畫，預計在11月期中選舉後定案。

知情人士透露，川普預計與波斯灣合作理事會（GCC）6個成員國的領袖或外交部長會面，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、科威特及阿曼。美國國務院16日已發出首波邀請，其中一名消息人士表示，與會範圍仍可能擴大，納入其他阿拉伯及穆斯林國家領袖。白宮拒絕置評。

去年聯大期間，川普曾召集八個阿拉伯及穆斯林國家領袖，向他們提出加薩和平計畫草案，並在一周後正式對外公布。

這場會議預料將聚焦美方對伊朗戰後戰略的構想。多個波斯灣國家境內設有美軍基地，在美伊戰爭期間不僅遭到伊朗大規模攻擊，也因石油及天然氣出口受阻蒙受重大經濟損失，因此戰後安全與區域安排攸關各國利益。

川普16日談及伊朗戰事時表示，「希望我們正朝戰爭結束邁進」，並再次聲稱伊朗希望達成協議，強調美方是直接從伊朗方面獲得這項訊息。

另一方面，以色列總理內唐亞胡也希望趁聯大期間在紐約與川普會面，但一名以色列消息人士透露，目前雙方尚未排定會晤。

精華 FAQ

  • 根據Axios引述知情人士，川普預計在22日於紐約聯合國大會場邊會見波斯灣國家領袖，討論美伊戰爭下一步與戰後布局，相關安排仍在調整中。

  • 目前預計包括波斯灣合作理事會6國，分別是沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、科威特及阿曼；美方也不排除擴大邀請其他阿拉伯及穆斯林國家。

  • 因為多國境內都有美軍基地，戰爭期間不僅遭伊朗攻擊，石油與天然氣出口也受阻，造成重大經濟損失，所以戰後安全與區域秩序直接攸關各國利益。

川普 美伊 聯合國

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