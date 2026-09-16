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美拒軍事介入葉門 傳與青年運動談判、對方稱只打沙國船隻

編譯周辰陽／即時報導
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葉門青年運動武裝人員10日首都沙那集會，動員更多人員投入戰鬥。（歐新社）
葉門青年運動武裝人員10日首都沙那集會，動員更多人員投入戰鬥。（歐新社）

儘管沙烏地阿拉伯呼籲美國軍事介入葉門，華府迄今仍拒絕採取行動。熟悉此事的區域消息人士證實，美國外交官上周末在駐阿曼大使館與青年運動代表會面，討論紅海緊張局勢。

Axios報導，青年運動與沙烏地阿拉伯的戰事近幾天持續升級。青年運動朝聖城麥加方向發射無人機，並向沙國其他城市發射飛彈，目前仍控制曼德海峽沿海地區及數座島嶼。沙國則加強空襲青年運動，但沙國支持的葉門部隊迄今仍無法發動有效的地面反攻。美國則處境微妙，希望維持重要航運通道暢通，同時避免捲入沙烏地阿拉伯與受伊朗支持的青年運動在葉門的戰事。

路透率先報導美方與青年運動的會議。消息人士表示，這場會議由阿曼政府協助安排，聚焦維持雙方停火，並確保曼德海峽暢通。美方由駐阿曼使館外交官代表出席，大使沒有參加。青年運動代表在會中表示，希望2025年5月與美國達成的停火持續，並強調攻擊只針對沙國船隻，也承諾允許其他船隻自由通過曼德海峽。

美國國務院發言人表示，對媒體報導的這場會議不予置評，但持續與區域盟友及夥伴就葉門問題保持溝通，並聚焦共同打擊青年運動及其他在區域製造混亂的恐怖組織。聲明指出：「美國在中東的核心利益，包括確保紅海及區域航行自由，以及防止恐怖主義輸出。川普政府已清楚展現決心，捍衛這些利益免受伊朗及代理勢力的侵略。」

Axios與福斯新聞報導，美國副總統范斯在會議隔天的14日表示，美方一直與阿聯、沙國及區域內其他受影響各方保持密切聯繫，「也一直與青年運動直接對話，因此我們認為目前仍掌握局勢。」他還說，「情勢仍在快速變化」，美方會持續監控，確保美國利益獲得維護。

精華 FAQ

  • 華府迄今拒絕直接軍事介入葉門，雖重視紅海航運安全與區域穩定，但更傾向透過外交接觸與盟友協調，避免捲入沙烏地阿拉伯與青年運動的戰爭。

  • 這場會議據稱由阿曼政府協助安排，美方由駐阿曼使館外交官出席，重點聚焦維持停火、確保曼德海峽暢通，以及降低紅海緊張局勢。

  • 青年運動代表聲稱，希望2025年5月與美國達成的停火持續，並表示攻擊只針對沙國船隻，同時承諾讓其他船隻自由通過曼德海峽。

沙烏地阿拉伯 華府

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