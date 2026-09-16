攻伊戰費燒掉380億 國防部證實「彈藥短缺」

AI摘要 文章摘要整理： 美國對伊朗開戰後花費迅速攀升，國防部證實彈藥庫存吃緊，已造成戰略短缺與產業補給瓶頸，且衝擊烏克蘭、台灣等依賴美國軍售的盟友。

國防部 督察長15日證實，美國因對伊朗 進行戰爭而正面臨彈藥短缺，與川普 總統聲稱庫存充足的說法不同。其中開戰後的前四個月(截至6月30日)估計耗資達334億元。國會預算處也表示，截至8月1日，對伊朗的戰爭已耗費美軍約380億元；隨著衝突持續，每月可能還會增加數十億元開支。

中央社引用法新社報導，督察長在首開先例對國會提交的這份強制性報告中指出，「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)於2月28日至6月30日間估計花費334億元，其中消耗的彈藥耗資223億元。

報告指出：「史詩怒火行動中的彈藥消耗導致戰略庫存短缺，並且暴露彈藥補給的產業基礎瓶頸」。

報告同時表示，為因應短缺與延遲，五角大廈正「致力於簡化採購流程和生產前置時間，並且儲備關鍵原材料、零組件和特定彈藥」。

不過報告也提到，擴充產能需要「相當長的前置時間」。

此一彈藥短缺態勢恐將引發諸如烏克蘭和台灣等政府關切，他們仰賴美國軍售來對抗或嚇阻規模更大的敵對鄰國。

持續對俄羅斯作戰的烏克蘭迫切需更多美製「愛國者」防空系統攔截飛彈；台灣則依賴與華府間的軍售協議抵禦中國。

有線電視新聞網(CNN)先前曾經報導，美軍「幾乎耗盡80%」終端高空防衛系統(THAAD)攔截彈庫存，長程導引飛彈和防空攔截彈的短缺已經影響川普對伊作戰策略。

美軍中央司令部(U.S. Central Command)曾經表示，對伊朗開戰的前24小時內，美軍攻擊超過1000個目標。美軍近幾個月來未再進行如此大規模行動。

報告列出的美國機隊損失包括四架F-15戰鬥機被毀、一架F-35戰鬥機受損、七架KC-135空中加油機受損，以及多達30架MQ-9死神(Reaper)無人機被毀。

報告也證實，美國海軍在巴林的主要區域後勤樞紐曾經遭到伊朗無人機和彈道飛彈攻擊。

衝突期間，伊朗襲擊造成美軍駐科威特、巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿曼和約旦等地數以百計建築物和設施損毀或摧毀。

這份報告未將這部分損失納入成本評估，表示目前尚不清楚所有基地是否都會重建，或由誰負擔相關費用。

截至6月30日，史詩怒火行動戰鬥導致七名美軍陣亡，另有七人於非敵對事件中喪生，還有417名軍人因戰受傷。