伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

哥倫比亞 廣播公司新聞（CBS News）15日發布獨家取得的一批新照片，首次揭露伊朗 飛彈與無人機攻擊曾經重創中東多處美軍據點，建築物和車輛遭摧毀。一名派駐當地的美軍形容，他們就站在原地閉著眼睛，「被人一拳又一拳打在臉上」。

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由於軍方嚴格限制媒體接觸，這名爆料的現役軍人要求匿名，將影像提供給CBS新聞。其中一張拍攝於沙烏地阿拉伯 蘇丹王子空軍基地的照片顯示，一架波音E-3「哨兵」預警機後半部遭直接命中，機尾從燒焦、原本支撐旋轉雷達的機身斷裂。

其他照片顯示，基地內建築物和營舍遭炸得只剩外殼，一旁的水泥「T型牆」卻未受影響。這些過去被視為防範手榴彈和迫擊砲攻擊的重要工事，面對空襲幾乎毫無作用。

科威特布林營（Camp Buehring）也遭嚴重破壞。該營位於科威特市西北方偏遠沙漠，是美國陸軍地面部隊、裝甲車輛和部分飛機的重要集結區。

一名部署在當地的軍人向CBS新聞表示：「我們的基地遭受重大破壞，卻未向美國民眾說明。」他說：「我們就站在那裡，閉著眼睛，被人一拳又一拳打在臉上。」

國會山莊報3月初報導，美國國防部長赫塞斯談及科威特舒艾拜港一場最終造成6名美軍死亡的攻擊時表示，面對大量來襲目標，防空系統能攔截絕大部分，「但偶爾也會有漏網之魚突破防線。在這次事件中，漏網的武器恰好擊中一個加固過的戰術作戰中心。」

不過，該名軍人向CBS新聞反駁赫塞斯的說法：「這些可不是什麼『漏網之魚』闖進來。我們根本沒有在防守這些基地。我們只是在看著它們被摧毀。」五角大廈未回應置評要求。