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美軍F-15E戰機伊朗上空遭擊落 NBC：疑中製肩射飛彈「建功」

編譯周辰陽／即時報導
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美國空軍一架F-15E打擊鷹式（Strike Eagle）戰機4月在伊朗西南部上空遭擊落，並引發一場危險的救援行動。3名知情人士告訴NBC新聞，這架戰機很可能是遭中國製肩射飛彈擊中。

消息人士表示，這是數十年來首次有美軍戰鬥機遭敵方火力擊落，美國官員目前仍在調查相關情況。此外，根據其中一名知情人士及一名知情美國官員說法，中國也可能在衝突初期向伊朗提供一套能夠偵測匿蹤戰機的長程預警雷達。

不過，消息人士表示，目前尚不清楚這枚可能擊落F-15E的肩射飛彈是近期才交付伊朗，還是來自多年前運抵伊朗的武器庫存。同樣也不清楚被稱為YLC-8B的雷達是否曾在戰爭期間投入使用。

根據一名知情美國官員說法，美方掌握中國支援伊朗的一切行動。但他表示，中國在戰前就已支持伊朗，而衝突期間提供的任何協助並未對戰場局勢造成影響。該名官員指出：「那並不是重大的支援，也沒有產生任何決定性的作戰影響。」

NBC新聞指出，在美國總統川普尋求中國協助結束這場衝突之際，伊朗使用中國製武器，讓美國與北京的關係變得更加複雜。對此，白宮未直接回應詢問，而是引述川普先前的公開談話。川普表示，中國國家主席習近平曾向他保證，北京不會向伊朗提供武器。

被問及F-15遭擊落事件時，中國駐美大使館發言人在聲明中表示：「中國始終以審慎、負責任的態度處理軍品出口，並依據中國出口管制法律法規及所承擔的國際義務實施嚴格管控。中方反對毫無根據的抹黑和惡意聯想。」

精華 FAQ

  • 報導指出，4月一架美國空軍F-15E在伊朗西南部上空遭擊落，3名知情人士稱，初步研判可能是被中國製肩射飛彈擊中，事件並引發危險救援行動。

  • 內文引述知情人士與美國官員說法稱，中國也可能在衝突初期向伊朗提供長程預警雷達YLC-8B，用於偵測匿蹤戰機；但目前仍不清楚是否真的投入使用。

  • 美方官員稱掌握中國支援伊朗的情況，但認為這些協助不是重大支援，也未造成決定性戰場影響；中國駐美大使館則否認毫無根據的抹黑，強調軍品出口依法嚴格管制。

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