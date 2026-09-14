川普連提支持「愛爾蘭統一」 英、愛政界冷處理：輕率言論毫無益處

川普總統13日在「愛爾蘭高球公開賽」頒發冠軍盃給得主羅利，中後為愛爾蘭總理馬丁。(美聯社)

總統川普 12日抵達愛爾蘭展開為期2天的訪問行程，不料首日就在自家高爾夫球場提及高度敏感政治議題，宣稱支持愛爾蘭統一，即興式發言引發政治風暴，愛爾蘭總理馬丁呼籲政治人物冷靜看待，至於英國政府也選擇淡化處理。

據美聯社報導，川普13日再次公開重申支持愛爾蘭統一：「在我看來，現在有北愛爾蘭、也有愛爾蘭，把兩者合併一塊似乎是順理成章的事情。」並直言此言論「僅為個人觀點」，但仍強調獲得諸多支持。

前一天，川普在愛爾蘭西部敦貝格(Doonbeg)自家高爾夫球場，發表關於愛爾蘭統一「非常棒」的言論，觸動英國和愛爾蘭歷史上最為敏感的爭議，引發軒然大波。

愛爾蘭總理馬丁(Micheál Martin)呼籲政界保持冷靜，不需反應過度：「這不應該讓人感到意外，我們都知道川普對事情的看法與眾不同。」並強調：「我相信愛爾蘭統一，愛爾蘭共和國諸多政黨也支持統一，但我們當然也信守『貝爾法斯特協議』(Belfast Agreement，又稱耶穌受難日協議)。」

至於英國政府則試圖淡化影響，唐寧街10號(首相官邸)重申上周首相柏能(Andy Burnham)立場聲明，除了百分之百支持「貝爾法斯特協議」，還重申英國只有在「民意發生變化，必須列入考慮」情況下才會舉行公投。

另外保守黨領袖巴德諾赫(Kemi Badenoch)也跳出來抨擊川普：「一如既往信口開河，就像他之前要格陵蘭和加拿大成為美國第51州的言論，這種對民主國家前途的輕率言論毫無益處，只會造成不必要的緊張局勢。」北愛爾蘭親英派、民主統一黨(Democratic Unionist Party)領袖羅賓遜(Gavin Robinson)透過社群平台X發文強調：「北愛爾蘭憲政未來將由北愛爾蘭人民決定，而不是由倫敦、都柏林或華府的評論決定，北愛爾蘭是英國一部分，因為這是人民堅定的民主意願。」

一個世紀前，愛爾蘭從英國獨立，成為以羅馬天主教徒為主的自治國家，當時北愛爾蘭北部六個郡以新教徒為主的地區，選擇留在英國，不過支持與反對陣營立場迥異，引發長達百年分裂與數十年流血衝突。