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庫許納稱俄烏終戰談判「數周內」有進展 烏方擬10月重啟三方會談

編譯中心／綜合報導
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烏克蘭總統澤倫斯基（右）6日在基輔會晤美國總統川普的特使威科夫（中）與庫許納（左...
烏克蘭總統澤倫斯基（右）6日在基輔會晤美國總統川普的特使威科夫（中）與庫許納（左）。（路透）

川普總統特使兼女婿庫許納(Jared Kushner)在過去的周末表示，他希望能在「幾周內」宣布結束烏克蘭戰爭談判的「後續進展」。同時烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長布達諾夫13日指出，基輔準備於10月重啟旨在結束這場持續逾四年半的俄烏戰爭的三方會談。

法新社報導，庫許納與川普的商業夥伴兼特使威科夫(Steve Witkoff)8日先後訪問莫斯科與基輔，試圖重啟由美國主導的談判，以終結烏克蘭持續四年多的戰爭。這場二戰以來歐洲最慘烈的衝突，至今已造成數十萬人喪生。

報導指，這是兩人首次訪問基輔。庫許納11日透過視訊連線向在基輔舉行的雅爾達歐洲戰略論壇(Yalta European Strategy)發表演說，但他的發言內容直到12日才解禁公開。

庫許納說：「我真的希望在未來幾周內，我們能夠宣布下一步的安排，希望能讓我們離前進的道路更近一步。」

他說，俄羅斯領導人普亭「致力於尋找前進的方向」，這番話引得基輔會議室內一陣笑聲。庫許納說：「這些問題極其複雜。但我想我們正在持續向前推進。我認為與雙方的溝通一直非常具有建設性，且相當正面。」 

同時，烏克蘭媒體13日報導，澤倫斯基總統幕僚長布達諾夫(Kyrylo Budanov)在一場於基輔舉行的會議場邊告訴記者，烏克蘭正為可能與俄羅斯及美國展開新一輪三方會談做準備，「我們正在為10月做準備。」

上一次的三方會談於2月在日內瓦舉行。由於華府當時把重心放在與伊朗的衝突上，美國主導的外交努力一度停擺。

威科夫與庫許納訪問俄烏兩國首都後，對談判取得新進展表示歡迎。

澤倫斯基總統指出，兩位特使提出一些「非常不錯且有價值的構想」。他建議，新三方會談可由土耳其、阿拉伯聯合大公國、瑞士或其他國家主辦。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)說，俄方不排除恢復和談的可能性，至於談判將於何時何地舉行，目前還言之過早。

精華 FAQ

  • 庫許納表示，他希望在未來幾周內宣布下一步安排，讓結束戰爭的談判取得後續進展。他並稱與雙方溝通具建設性，認為目前正持續向前推進。

  • 烏克蘭總統幕僚長布達諾夫表示，基輔正在為10月重啟三方會談做準備，參與方預計包括烏克蘭、俄羅斯與美國，目標是推動結束戰爭。

  • 美方特使訪問莫斯科與基輔後，庫許納和威科夫都對談判新進展表達樂觀；澤倫斯基稱收到有價值構想，克里姆林宮則未排除恢復和談的可能。

庫許納 烏克蘭 澤倫斯基

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