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忙選舉沒空？沙烏地阿拉伯被葉門叛軍攻擊 2度求助川普遭拒

編譯盧思綸／即時報導
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一名青年運動武裝分子肩扛RPG-7火箭推進榴彈發射器，10日在葉門首都沙那招募更...
一名青年運動武裝分子肩扛RPG-7火箭推進榴彈發射器，10日在葉門首都沙那招募更多人員。(歐新社)

法新社報導，伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」(Houthis，又稱胡塞組織)與沙烏地阿拉伯支持的葉門政府軍近日升高交火，青年運動13日再宣稱動用無人機與飛彈攻擊沙烏地阿拉伯南部一座軍事基地。隨著情勢逐漸白熱化，部署在阿拉伯海的美國航空母艦「華盛頓號」官兵目前處於高度戒備。

法新社另引述政治新聞網Axios報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)上周兩度致電川普總統，要求美方對青年運動發動空襲，但遭川普拒絕。

川普12日證實曾與沙烏地實質領導人通話，但表示青年運動也「打電話給我們，他們不想跟我們打」。他沒有進一步說明華府是否準備採取軍事行動，只告訴記者，中東局勢「一切都會順順利利解決」。

分析人士指出，川普政府面臨軍事資源消耗、國內反戰情緒及期中選舉等多重考量，沙國恐難期待美國近期內大舉出手相助。

青年運動軍事發言人薩雷(Yahya Saree)在社群平台X表示，這次攻擊鎖定沙國南部沙魯拉(Sharurah)基地內的「武器庫，以及負責指揮針對我們國家與人民侵略行動的指揮管制中心」，但並未說明實際發動攻擊的日期。

青年運動這波攻勢已持續約一周，並奪取葉門紅海沿岸剩餘地區及數座戰略島嶼，進一步鞏固對曼德海峽的控制。由於伊朗自中東戰爭爆發後封鎖荷莫茲海峽，大幅干擾波斯灣航運，曼德海峽已成為沙烏地阿拉伯石油出口的重要替代航道；青年運動近期則進一步宣布，對沙國紅海港口實施海上封鎖。

福斯新聞首席國際特派員英斯特(Trey Yingst)12日登上「華盛頓號」(USS George Washington)採訪指出，艦上超過5000名官兵正投入「史詩怒火行動」，在伊朗及其區域盟友威脅持續之際維持高度戒備。他也登上負責護衛航艦的神盾飛彈驅逐艦「舒普號」(USS Shoup)；該艦搭載戰斧巡弋飛彈，並協助航艦打擊群協調防禦來襲威脅。一名艦上軍官表示，官兵已做好準備，可在必要時迅速做出反應。

另一方面，葉門政府軍近日也持續反擊。政府軍12日表示，已在紅海港口城市莫加(Mocha)打擊青年運動武裝分子，並攻擊葉門西南部其他據點；葉門國家通訊社薩巴社(Saba)報導，政府軍在穆哈港附近摧毀青年運動的車輛與武器，並擊斃多名武裝分子。葉門軍方13日又宣布，空軍在塔伊茲(Taiz)地區發動3次空襲，鎖定青年運動陣地與營區。青年運動則宣稱，截至12日晚間的過去48小時內，沙烏地戰機已對其控制區發動129次空襲。

戰火也持續向沙烏地境內延燒。沙烏地阿拉伯11日因境內遭無人機攻擊，關閉一條橫貫全境的東西向輸油管，顯示青年運動攻勢已對沙國能源與運輸設施構成威脅。

精華 FAQ

  • 報導指出，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼上周兩度致電川普，希望美方空襲青年運動，但川普拒絕。分析認為，美方還要考量軍力消耗、國內反戰情緒與期中選舉。

  • 青年運動宣稱以無人機與飛彈攻擊沙國南部軍事基地，並對紅海港口實施海上封鎖，還威脅能源與交通設施。這讓沙國在航運、石油出口與邊境安全上都承受壓力。

  • 美國航艦華盛頓號與護衛艦已進入高度戒備，準備因應區域威脅；另一方面，葉門政府軍也在莫加、塔伊茲等地反擊胡塞，顯示衝突不只擴及沙國，也持續在葉門境內升溫。

沙烏地阿拉伯 川普 伊朗

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