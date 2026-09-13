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川普稱全球燃料荒非中東造成 怪烏克蘭轟俄國柴油設施傷害全世界

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普13日在愛爾蘭西部準備登機空軍一號前接受媒體短訪。(美聯社)
美國總統川普13日在愛爾蘭西部準備登機空軍一號前接受媒體短訪。(美聯社)

路透報導，美國總統川普13日敦促烏克蘭總統澤倫斯基停止攻擊俄羅斯柴油設施，稱此舉造成燃料短缺「正在傷害全世界」，他更將全球柴油供應緊張歸因於俄烏戰爭，而非中東情勢。

川普當天在自家位於愛爾蘭杜恩貝格（Doonbeg）的高爾夫球場觀看愛爾蘭公開賽時，被問及近期與俄國總統普亭通話後，是否也曾與澤倫斯基交談。

川普證實雙方已談過此事，並公開要求基輔停止攻擊俄羅斯柴油相關設施，直言「還有很多其他目標可以打」，但不要再打柴油，因為這正造成燃料短缺並「傷害全世界」。

川普並稱，全球柴油供應緊張「不是中東造成的，而是俄國與烏克蘭目前的情勢造成的」。

烏克蘭數月來持續以長程無人機攻擊俄國能源設施，多座大型煉油廠遭到波及，迫使俄國多地實施燃料配給，也導致莫斯科7月禁止柴油出口，使本就供應吃緊的全球市場進一步失去俄國貨源。然而，烏克蘭本身的能源基礎設施也長期遭俄軍攻擊。

基輔強調，俄國石油產業不僅支撐戰爭所需資金與燃料，因此煉油廠屬於合法軍事目標。

美聯社指出，全球柴油供應緊張也與伊朗戰爭有關。戰事導致經由荷莫茲海峽運送的石油大幅受阻。國際油價一度升至每桶108美元，美國柴油均價11日更首度突破每加侖6美元、創下歷史新高。隨著美國11月期中選舉逼近，燃料價格上漲也正加重美國民眾生活成本壓力。

CNN引述海事情報公司Kpler指出，俄羅斯是全球第二大柴油出口國，僅次於美國。

路透取得的俄國政府預測草案則顯示，受到戰爭影響，莫斯科已將今年石油產量預測下修至17年來最低，並同步下調2026年與2027年的燃料出口展望。

精華 FAQ

  • 川普公開要求澤倫斯基停止攻擊俄羅斯柴油相關設施，稱還有很多其他目標可以打，不要再打柴油設施，因為這會造成燃料短缺並傷害全世界。

  • 川普認為柴油供應緊張不是中東局勢造成，而是俄烏戰爭引發的結果。他將全球燃料荒歸咎於俄羅斯與烏克蘭的衝突，而非其他地緣政治因素。

  • 烏克蘭以長程無人機攻擊俄國煉油廠，導致俄國多地實施燃料配給，莫斯科也禁止柴油出口，進一步擠壓全球市場供應並加劇柴油短缺。

烏克蘭 俄國 川普

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