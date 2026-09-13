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曾批川普像霸凌者 愛爾蘭總統見面送3禮物 藏「和平停火」訊息

編譯盧思綸／即時報導
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愛爾蘭總統康諾里（左）過去多次公開批評美國總統川普（右），12日兩人終於在都柏林...
愛爾蘭總統康諾里（左）過去多次公開批評美國總統川普（右），12日兩人終於在都柏林面對面。（歐新社）

愛爾蘭總統康諾里過去多次公開批評美國總統川普，12日兩人終於在都柏林面對面。康諾里沒有當場與川普針鋒相對，反而送上3份耐人尋味的禮物，一件象徵和平、一件直接名為〈停火〉，另一件則訴說愛爾蘭人飄洋過海的歷史，看似禮尚往來，背後卻句句有話。

太陽報報導，川普12日出訪愛爾蘭，展開為期2天的行程。他當天前往位於都柏林鳳凰公園的愛爾蘭總統府，與康諾里（Catherine Connolly）舉行約15分鐘的禮貌性會談。康諾里當選總統前曾批評川普「反覆無常」、「行徑像霸凌者」，並公開抨擊他在中東的政策，因此兩人這次會面早被視為康諾里上任後一場備受關注的外交考驗。

最引人注意的是康諾里準備的禮物。第一件是以燈心草編成的「聖布里吉德十字架」（St Brigid’s Cross），被視為和平的象徵。

第二件是愛爾蘭詩人麥克龍理（Michael Longley）的詩作全集，其中特別收錄著名十四行詩〈停火〉（Ceasefire）。這首作品以「寬恕」為核心，被視為麥克龍理最具代表性的和平詩作之一，在康諾里過去曾批評川普中東政策的背景下，也讓禮物選擇格外耐人尋味。

康諾里送給川普拉丁文作品「聖布蘭登航海記」（Navigatio Sancti Brendani），講述一名來自愛爾蘭凱里郡的6世紀修士，在大西洋航行7年尋找「聖徒應許之地」的故事。愛爾蘭總統府特別說明，這部作品「來自一個愛爾蘭人曾是離鄉之民的年代」，川普收到的版本則附有翻譯及導讀。

儘管3份禮物被認為頗具弦外之音，兩位總統當天互動仍維持友好氣氛。川普抵達總統府後與康諾里握手合影，接受儀隊致敬並在訪客簿留言：「非常榮幸來到這裡，謝謝。」

美國禮賓司長克勞利（Monica Crowley）表示，川普與康諾里進行了「非常具建設性」的談話，討論能源及歐洲能源供應等多項議題。川普稍後前往美國駐愛爾蘭大使官邸時，也稱康諾里「非常棒」，並表示兩人「談了很多不同的事情」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 她送出3份禮物，包括象徵和平的聖布里吉德十字架、收錄〈停火〉的詩作全集，以及講述愛爾蘭人遠航尋找應許之地的《聖布蘭登航海記》；整體傳達和平、寬恕與歷史記憶。

  • 因為康諾里過去曾批評川普反覆無常、像霸凌者，且不滿其中東政策；在這樣的背景下，和平、〈停火〉與離鄉之民的故事，都被解讀為對川普政策與作風的含蓄回應。

  • 兩人會面約15分鐘，現場仍維持禮貌與友好氣氛，川普握手合影並留言致意；美方表示談話具建設性，內容涵蓋能源與歐洲能源供應，川普也稱康諾里非常棒。

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